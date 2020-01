Flemmingstraße in Wesel : Portemonnaie aus Auto gestohlen

Wesel Die Polizei appelliert immer wieder an die Bürger, keine Wertgegenstände im Auto liegen zu lassen. Jetzt gab es wieder einen Diebstahl in Wesel.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte die Scheibe eines Autos eingeschlagen, das an der Flemmingstraße in Wesel parkte. Erbeutet wurde ein Portemonnaie, welches sich in einem Fach an der Fahrerseite befand. Hinweise nimmt die Polizei in Wesel unter Tel. 0281 1070 entgegen.