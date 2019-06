Mit Auto weggefahren : Rasenmäherdieb von Loikum gesucht

Wer sah den Rasenmäherdieb? Foto: Symbolbild/dpa. Foto: dpa-tmn/dpa/Kai Remmers

Die Polizei sucht den Rasenmäherdieb von Loikum: Am Donnerstagmorgen wollte eine 46-Jährige an der Antoniusstraße ihren Rasen mähen. Als sie sich kurz im Haus befand, beobachtete sie eine männliche Person dabei, wie er den in der Auffahrt stehenden Rasenmäher – Typ: Stihl Akkumäher – in ein Auto einlud.

Der Dieb flüchtete in Richtung Wertherbruch. Bei dem Auto handelte es sich um einen silberfarbenen Daihatsu Cuore. Der Täter soll 55 bis 60 Jahre alt sein, 1,80 Meter groß, kurze graue Haare. Er trug Jeans und langärmeliges Oberteil. Hinweise an Tel.: 02852 966100.

(ots)