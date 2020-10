Gesundheitswesen in Wesel : Zugänge am EVK stärken zwei neue Abteilungen der Frauenmedizin

Das Evangelische Krankenhaus Wesel positioniert sich. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Das Evangelische Krankenhaus Wesel erweitert mit den Disziplinen von Daniela Rezek und Bernhard Uhl ab 2021 sein Spektrum in der Frauenheilkunde.

Die Wechsel der Top-Mediziner Daniela Rezek (Marien-Hospital Wesel) und Bernhard Uhl (Evangelisches Krankenhaus Oberhausen) zum Evangelischen Krankenhaus Wesel markieren eine umfassende Neuausrichtung des Hauses in der Frauenheilkunde. Dies teilte das EVK am Dienstag mit. „Mit einer starken Frauenmedizin, die alle körperlichen und seelischen Aspekte berücksichtigt und somit die Erkrankten ganzheitlich sieht, gehen ab 2021 zwei neue Kliniken im Evangelischen Krankenhaus Wesel an den Start“, hieß es. Über die Wechsel hatte unsere Redaktion vorab berichtet.

Mit zwei eigenständigen medizinischen Disziplinen – zum einen der Gynäkologie, Urogynäkologie und onkologische Gynäkologie sowie zum anderen der Senologie und ästhetische Chirurgie – erweitere das EVK ab 2021 sein Angebotsspektrum und stärke das Tumorzentrum Wesel. Die beiden angesehenen, in der Region bekannten und erfahrenen Fachärzte würden nicht nur die neuen Kliniken, sondern auch die damit verwobenen Zentren bereichern.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass uns Dr. med. Bernhard Uhl und Dr. med. Daniela Rezek als attraktiven Anbieter am Gesundheitsmarkt wahrgenommen haben, für den sie gerne tätig sein wollen“, sagte Krankenhaus-Geschäftsfüher Heino ten Brink. „Beide können auf einer soliden Basis auf- und ausbauen und stellen in dieser gemeinsamen Konstellation eine enorme Bereicherung für die exzellente fachärztliche Versorgung der Frauen am Niederrhein dar.“ Zudem investiere das EVK derzeit in Infrastruktur und Medizintechnik für das neue Zentrum für Frauengesundheit.

Uhl werde als Chefarzt der Gynäkologie auch das Gynäkologische Krebszentrum am EVK verantworten. Der mehrfach im Bereich Gynäkologische Chirurgie Ausgezeichnete wolle in Wesel ambitioniert neben bewährten Verfahren auch neue Diagnostik- und Therapiemethoden im Bereich der minimal-invasiven Chirurgie voranbringen.

Unter anderem, so heißt es in der Mitteilung weiter, die sogenannte Sonata-Behandlung, von der vor allem Frauen profitieren könnten, die an ausgeprägten Gebärmuttermyomen leiden. Nur wenige Kliniken in Deutschland hätten diesen gebärmuttererhaltenden Eingriff, der ohne Skalpell auskomme, zu bieten. Im Bereich Urogynäkologie könne Uhl, der in diesem Fachgebiet die höchste Expertise besitze, auf erfahrene Kolleginnen im Team vertrauen. Denn Uhl kommt nicht allein. Frauen, die an Unterleibskrebs erkrankt sind, werden laut EVK künftig auch auf Nicole Sigrist setzen können. Die Gynäkologische Onkologin wechselt mit Uhl von Oberhausen nach Wesel und wird das Gynäkologische Krebszentrum leiten.

Neuzugang Daniela Rezek wird sich dem bereits am EVK etablierten Bereich Brustgesundheit widmen. Laut EVK werde „die weit über Wesel hinaus bekannte und beliebte Fachärztin mit Zusatzqualifikation Senologie weitere Schwerpunkte für die Patientinnen des eigenständigen Brustkrebszentrums“ setzen und neue Leistungen anbieten. Sie könne auf „solide Strukturen und Standards eines durch die Ärztekammer Westfalen-Lippe zertifizierten Brustzentrums zurückgreifen sowie auf ein exzellentes Netzwerk“. Zudem werde die Chefärztin mit Angeboten der ästhetischen und Wiederherstellungs-Chirurgie das Spektrum bereichern. Zusammengefasst spricht das Haus von einer „nahezu universitären Versorgungsqualität am Weseler Gesundheitscampus“.

(fws)