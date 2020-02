Serie Zum Gedenken der Zerstörung vor 75 Jahren (2) : Wie Alt-Wesel in Schutt und Asche fiel

Bombentrichter an Bombentrichter und aus der Trümmerwüste ragt rechts oben die Ruine des Doms: "The New York Times Magazine" zeigte das vollkommen zerstörte Wesel am 15. April 1945. Foto: AW

Wesel Hunderte Bomber warfen ihre Fracht ab. Hunderte Menschen kamen ums Leben. Drei Tage machten den Untergang komplett.

16., 18. Und 19. Februar 1945: Diese drei Tage haben sich ins kollektive Gedächtnis der Stadt eingebrannt. Jetzt jährt sich das Ereignis, das Wesel vollkommen verändert hat, zum 75. Mal: die nahezu komplette Zerstörung Alt-Wesels durch die verheerenden Luftangriffe der Alliierten. Die ersten Bomben waren bereits am 2. Juni 1940 gefallen. Sie gingen an Kaldenberg, Sand-, Brück- und Ritterstraße nieder. Aber die besagten Tage im Februar 1945, knapp drei Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, stellten alles in den Schatten, was die Stadt und ihre Bewohner bis dahin zu erleiden gehabt hatten.

Der 16. Februar 1945 war ein herrlich klarer Tag. Die Alliierten wussten die guten Wetterbedingungen zu nutzen, schickten am Morgen gut 100 Bomber Richtung Wesel. Hier war es ab etwa 10.30 Uhr mit der Ruhe vorbei. Vollalarm trieb die Menschen in die Keller und Bunker. Und es konnte gar nicht schnell genug gehen, denn schon um 11 Uhr fielen erste Bomben auf das Landratsamt, das Rheinglacis und die Schlachthofstraße. Der erste starke Angriff der Lancaster-Maschinen begann, wie Polizeihauptmann Wilhelm Schyns es seinerzeit dokumentierte, gegen 11.30 Uhr. Schyns: „In den überfüllten Schutzräumen spielten sich herzzerreißende Szenen ab. Frauen erlitten Nervenzusammenbrüche oder verfielen in Weinkrämpfe. Andere fingen laut an zu beten, worauf ein großer Teil miteinstimmte.“

Info Die Chronologie des Untergangs 14. Februar Die Rheinbabenbrücke fällt Bomben zum Opfer; die Eisenbahnbrücke bleibt nutzbar. 16. Februar 11.30 Uhr, es ist ein herrlich klarer Tag. Eine Mosquito und 100 Lancaster greifen Wesel an. Eine Massenflucht der Bevölkerung setzt ein. 16 Uhr, Hauptangriff – „ungefähr 300 schwere Bomber in Wellen“ – „um 16.25 Uhr war Wesel nicht mehr“. 17. Februar Anflug von 247 Halifax, 27 Lancaster und 24 Mosquito. Nur acht Maschinen werfen ab, weil es wolkig ist. 18. Februar Anflug von 160 Lancaster mit Zielradargeräten. Schweres Bombardement. 19. Februar Erneut schweres Bombardement. 10. März Deutsche Pioniere sprengen die Weseler Eisenbahnbrücke. 23./24. März Luftangriff und Artilleriebeschuss in der Nacht; dann beginnt der Rheinübergang der Alliierten. Briten, Schotten und Kanadier setzen bei Bislich über, Amerikaner bei Friedrichsfeld. 1800 Briten erobern Wesel. Luftlandeoperation „Varsity“ zwischen Wesel und Hamminkeln: 1500 Flugzeuge und 1300 Lastensegler setzen 21.000 Soldaten ab. Es gibt schwere Kämpfe, rund 1000 Tote auf alliierter und 2000 auf deutscher Seite.

In immer kürzeren Abständen flog die Royal Air Force Wesel an. Um 12.30 Uhr trafen Bomben Häuser am Breiten Weg, dann an der Komturstraße, an der Baustraße und am Brüner-Tor-Platz. Was folgte, waren eine trügerische Ruhe und Entwarnung. In Scharen flohen die Menschen aus Wesel in die Nachbarschaft. Einige blieben, wollten Verschüttete bergen oder irgendwie zu helfen versuchen. Weil eine Alarmierung nicht möglich war, kam der Hauptangriff des Tages gegen 16 Uhr völlig überraschend. Rund 300 Bomber warfen in mehreren Wellen ihre zerstörerische Fracht über der schon arg angeschlagenen Stadt ab.

Wer in der Trümmerwüste geblieben war, war nur unzureichend sicher. Denn Wesel war in die geringe Luftschutzkategorie III eingestuft. Massive Hochbunker gab es nicht. Allein im Keller des Theatersaals an der Feldstraße starben 50 Menschen. In der 56er Kaserne ebenfalls 80 Offiziere kamen bei einer Lagebesprechung im Hotel Escherhaus am Bahnhof ums Leben.

Das Grauen nahm kein Ende. Die Detonationen sollen laut Schyns bis Essen und Krefeld zu hören gewesen sein. Geschäftsmann Paul Körner, Bürgermeister von 1947 bis 1949, hielt damals fest: „Um 16.25 Uhr war Wesel nicht mehr!“

Das Inferno ging weiter. Mit Verzögerung zündeten Brandbomben. Wesel stand in Flammen. Die Feuerwehr pumpte Löschwasser aus dem Rhein. Rettungsmannschaften aus Oberhausen konnten erst gegen 20.30 Uhr ins Zentrum vordringen. Mit letzten Habseligkeiten flohen Menschen aus der Stadt.