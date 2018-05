Wesel: Die Wiederbelebung eines Erfolgsduos

Wesel Die beiden Musiker Daniel Basso und Mirko van Stiphaut kennen sich seit beinahe 30 Jahren. Als Duo können sie auf einige Erfolge zurückblicken. Nun sind sie seit einigen Jahren unter neuem Namen unterwegs - und kommen nach Sonsbeck.

Es war im Jahr 1990, als sich die beiden Musiker Mirko van Stiphaut und Daniel Basso bei einer gemeinsamen Session in Duisburg kennenlernten. Da sie sich sowohl musikalisch als auch persönlich gut verstanden, beschlossen sie, gemeinsam als Duo "Just the two of us" über die Bühnen der Republik zu ziehen. Daraus wurde schnell eine Erfolgsgeschichte - die schließlich gemeinsam mit dem Schlagzeuger Achim Hagemann in dem erfolgreichen TV-Format "Der Popolski Show" mündete.