Kommentar zur Wahl : Die Wähler wollen Europa

Meinung Wesel Wer auch immer Bürgermeisterkandidat der CDU in Hamminkeln oder Wesel wird; er sollte sich schon einmal eine fundierte Position zur Umweltpolitik aneignen.

Dass die Grünen so stark zulegen, kann am Niederrhein mit den Konflikten um Kies oder Pellets begründet werden. Es zeigt, dass auch in einem ländlich geprägten Gebiet wie dem Niederrhein das Bewusstsein für Umweltthemen gestiegen ist. Die Kiesdebatte wird ein Lackmustest dafür, wie es den – noch immer Volksparteien – gelingt, die Bürger einzubinden.

Und was bedeutet dieses Ergebnis für 2020, für die Kommunalwahl? Am Wahlabend bekannten alle Parteien, das Umweltthemen nun an Wichtigkeit gewönnen. Schon jetzt zeigt sich in Wesel, dass auch CDU und SPD mit diesem Thema punkten wollen; Plastikverzicht und Steingärten sind plötzlich Hype-Themen im Kommunalparlament. Wer auch immer Bürgermeisterkandidat der CDU in Hamminkeln oder Wesel wird; er sollte sich schon einmal eine fundierte Position zur Umweltpolitik aneignen. Sebastian Peters