Vor 100 Jahren : Die Schützenfestband von Havelich

Hamminkeln-Havelich Am 16. Juni beginnt das Kaiserschießen und Königschießen, am Wochenende danach folgt das Hauptfest in Havelich.

(sep) Das Schützenfest ist das Hochfest des Dorfes: Das ist am Niederrhein heute so, das galt aber auch vor 100 Jahren schon. In Havelich, einem Ort mit stolzer Schützenfesttradition, kann man davon berichten. In diesen Tagen feiert der Ort 100 Jahre Schützenfest – mit viel Tamtam und reichlich Musik. Unser Foto zeigt die Hauskapelle mit dem originellen Namen „Vier-Klein-Budden-Jungs“ in den Anfangsjahren des Schützenfestes. Die Vierer-Band ist hier um zwei weitere Mitglieder verstärkt und hat es sich mit sechs Flaschen Bier in Elgerings Busch gemütlich gemacht. Ähnlich gesellig wird es in den nächsten Tagen wieder zugehen im schönen Ort: Am 16. Juni beginnt das Kaiserschießen und Königschießen, am Wochenende danach folgt das Hauptfest. Foto: SH