Jubiläumsfest Die Schützen in Weselerwald werden 150 Jahre alt

Die Schützen in Schermbeck-Weselerwald bereiten sich auf ein besonderes Fest vor. Im Mai feiert der Schützenverein Weselerwald und Umgebung sein 150-jähriges Bestehen. Das Programm steht. Im Jubiläumsjahr findet das Königsschießen nicht mehr im Kleinkaliber-Schießstand auf dem Gelände des Landhotels Voshövel statt, sondern an der Vogelstange der Schützengemeinschaft Dämmerwald im Mümkensbusch. Dort beginnt am Sonntag, 5. Mai, um 11 Uhr das Königsschießen und um 15 Uhr das Kaiserschießen, an dem alle Weselerwalder Majestäten teilnehmen können.