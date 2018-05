Wesel: Die Sandhasen: Seit 40 Jahren Jagd auf alle Neune

Wesel Auf den Tag genau 40 Jahre nach der Gründung ihres Kegelclubs "Die Sandhasen" trafen sich jetzt die Drevenacker Kegler zur Feier ihres 40-jährigen Club-Jubiläums in der Drevenacker Gaststätte "Alt Peddenberg".

Gleich am ersten Abend fegte Jupp aus Gescher alle neun Kegel gleichzeitig von der Bahn. Nicht ganz so erfolgreich war der Kegelbruder Dietmar Scholten, der in die Clubgeschichte als erster Pudelkönig einging. Der erste Ausflug führte die Kegler im Jahre 1980 nach Siegen-Eiserfeld. Seither standen jedes Jahr eine Radtour oder eine Tagestour auf dem Programm. Alle zwei Jahre starteten die Kegler zu einer zweitägigen Tour. Größere Fahrten standen alle zehn Jahre an. Das zehnjährige Bestehen wurde in Paris gefeiert, das 20-Jährige verbrachten die Kegler in München, das 30-Jährige in Stuttgart. Ihre dreitägige Jubiläumstour führte nun nach Leipzig.