Die RP lädt zum WM-Tippspiel 2018 ein

Mitmachen : Die RP lädt zum WM-Tippspiel ein

Hoch hinaus will das RP-Team beim eigenen WM-Tippspiel, das mit dem Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft am 14. Juni beginnt. Foto: PR

Wesel Fußball-Weltmeisterschaft: Ab sofort können sich Tipp-Gemeinschaften für den beliebten Wettbewerb der Rheinischen Post anmelden. 20 Teams können in den Tippspiel-Kader berufen werden. Es winken attraktive Preise und jede Menge Spaß.

Von Michael Elsing

Wesel Also, wir wären dann so weit! Jetzt kommt es nur noch auf Sie an, liebe Leser der Rheinischen Post. Sind Sie bereit für eine neue Runde des WM-Tippspiels der RP? Haben Sie sich schon mit den Stärken und Schwächen der 32 teilnehmenden Nationen vertraut gemacht? Haben Sie schon jetzt zumindest eine dunkle Ahnung, wie die Partien Saudi-Arabien gegen Ägypten, Marokko gegen Iran oder Tunesien gegen Panama ausgehen könnten?

Nicht? Dann wird es aber höchste Zeit! Denn in nicht einmal drei Wochen beginnt für das Team von Bundestrainer Joachim Löw die Mission Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft in Russland. Aber nicht nur für Jogis Jungs gibt es etwas zu gewinnen. Auch die Leser der Rheinischen Post, sofern sie aus den Stadtgebieten Wesel oder Hamminkeln sowie den Gemeinden Schermbeck oder Hünxe stammen, können sich beim beliebten Tippspaß der Rheinischen Post attraktive Preise sichern, sofern sie denn in der Endabrechnung einen der drei ersten Plätze belegen.

Und wie können Sie nun dabei sein? Ganz einfach: Bilden sie eine Tipp-Gemeinschaft aus mindestens zwei und höchstens fünf Mitspielern, geben Sie sich einen mehr oder weniger fantasievollen Namen und melden Sie sich inklusive eines Teamfotos (gerne im Fan-Outfit) per E-Mail unter redaktion.wesel@rheinische-post.de bis Sonntag, 10. Juni, an.

Zeit lassen sollten Sie sich mit der Anmeldung aber nicht. Denn die vergangenen Turniere haben gezeigt, dass die 20 Plätze, die für das Tippspiel aus organisatorischen Gründen lediglich zur Verfügung stehen, ruck, zuck vergeben waren. Es gilt also das Prinzip "wer zuerst kommt, mahlt zuerst oder, um im Fußballer-Jargon zu bleiben: "Wer Trikot hat, spielt!"

Außer Konkurrenz gehen zudem Teams unserer Sponsoren, unter anderem die Krombacher Brauerei, sowie selbstverständlich auch ein schlagkräftiges Aufgebot der Weseler Lokalredaktion der Rheinischen Post an den Start. Das RP-Team nimmt übrigens mit der Empfehlung am Wettbewerb teil, sich nach dem 20. Platz bei der EM 2012 und Rang elf bei der WM 2014 mit Platz neun bei der EM 2016 erneut gesteigert zu haben. Unsere Motivation, diese Platzierung abermals zu übertreffen, ist also riesengroß.



Am bewährten Modus halten wir auch für die neue Ausgabe des Tippspiels weiterhin fest. Getippt werden die Ergebnisse sämtlicher 64 Partien der Weltmeisterschaft. Stimmt die Tendenz (Sieg, Unentschieden, Niederlage) mit dem tatsächlichen Ausgang der Begegnung überein, erhalten die Tipp-Gemeinschaften einen Punkt. Drei Zähler gibt's für die exakte Vorhersage des Resultats.

In der K.o-Runde (Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei, Endspiel) kommen die Tipps nach der regulären Spielzeit in die Wertung. Wer darüber hinaus bei einem Unentschieden den Sieger nach Verlängerung oder Elfmeterschießen richtig tippt, erhält einen Extra-Zähler. Am Ende des Turniers wird abgerechnet. Wer dann die meisten Punkte auf dem Konto hat, ist Sieger und somit neuer Tipp-Weltmeister.

Ganz wichtig: Sämtliche Tipps müssen einen Tag vor der Austragung der angesetzten Partien (bis 13 Uhr) in unserer Lokalredaktion eingegangen sein. Sollte dies nicht der Fall sein, gelten die Begegnungen als nicht getippt. Wird sonntags gekickt, werden die Vorhersagen schon am Freitag benötigt. Die abgegebenen Tipps sowie die aktuelle Tipp-Tabelle können Sie täglich in der RP mitverfolgen.

Was es zu gewinnen gibt, werden wir in den nächsten Tagen im Weseler Lokalteil der Rheinischen Post veröffentlichen. Dort werden Sie auch erfahren, welche Teams bei der neuen Auflage des WM-Tippspiels mit von der Partie sind. Also, wir sind heiß auf die WM! Sind Sie es auch?

(me)