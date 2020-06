Wesel : „Die Partei“ tritt auch in Wesel zur Kommunalwahl an

„Die Partei“ tritt auch in Wesel zur Kommunalwahl an

Wesel Alle 25 Wahlbezirke im Stadtgebiet könnten bedient werden, sagen die Akteure des Weseler Ortsverbandes von „Die Partei“. Und man stehe „für sämtliche Zusammenarbeit zur Verfügung“.

Auch in Wesel gibt es jetzt einen Ortsverband von „Die Partei“. Die Gründung machte nun Marcel Schoierer bekannt, der Vorsitzender ist und das Ziel formulierte, den „Kommunalwahlkampf in Wesel etwas bunter“ zu gestalten. „Die Partei“ will Satire in die Politik bringen. „Gegründet haben wir uns erst im letzten Dezember. Motivation war dabei im Wesentlichen, dass wir den Drei-Buchstaben-Parteien nichts abgewinnen können und wir alle für ein buntes, freies und offenes Wesel sind“, teilt Marcel Schoierer mit.

Der Bundesvorsitzende von Die Partei ist Martin Sonneborn, Europaparlamentarier und ehemaliger Chefredakteur des Satiremagazins Titanic. In den vergangenen Jahren haben sich viele vor allem junge Leute der Partei angeschlossen. Auch in Schermbeck hatte sich ein Ortsverband von Die Partei gegründet. In Wesel setzt jetzt das Team um Marcel Schoierer auf viele Mitstreiter. Der Vorsitzende glaubt, dass Satire ein politisches Mittel sein kann. „Satire ist ein Werkzeug, ein mächtiges Werkzeug, welches wir für ein besseres Wesel einsetzen werden. Er sei sicher: „Wir werden im September in den Stadtrat einziehen.“ Fraglich sei nur, wie viele Personen für „Die Partei“ in den Stadtrat einziehen. Alle 25 Wahlbezirke könnten bedient werden. Man stehe „für sämtliche Zusammenarbeit zur Verfügung“. Im Vorstand von „Die Partei“ sind neben Schoierer auch Isabelle Traeger (stellvertretende Vorsitzende) und Schatzmeister Matthias Ramms aktiv.