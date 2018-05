Kommentar Wie Geht's, Wesel? : Die Gefahren einer weiteren Gesamtschule

Wesel In Wesel soll eine zweite Gesamtschule gegründet werden. Die Entscheidung wäre weitreichend - die Gymnasien wären gefährdet. Und was passiert eigentlich mit den 23 abgelehnten Schülern? Man muss dem Linksbündnis ein schlechtes Zeugnis ausstellen.

Von einem Schulfrieden war vor sieben Jahren in Nordrhein-Westfalen einmal die Rede. Die Option von Sekundarschulen sollte die Weseler Schullandschaft befrieden. Die gegenwärtige Debatte zeigt: Es ist kein Frieden eingetreten, ganz im Gegenteil.

Die politische Debatte um die nächste Gesamtschule ist schon schädlich genug, aber das wahre Drama ist ein anderes: 23 Schüler werden an der Gesamtschule Lauerhaas abgelehnt, weil sie wohl überwiegend nur eine Hauptschulempfehlung haben. Sie müssen sich fühlen, als seien sie nirgendwo willkommen. Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Lauerhaas hat sogar offiziell erklärt, diese Kinder nicht aufnehmen zu wollen. Man muss so knallhart attestieren: Das linke Bündnis im Weseler Rat hat an dieser Stelle politisch versagt. Die Gesamtschule Lauerhaas wurde erweitert, Alternativen wurden abgeschafft. Jetzt zeigt sich: Im Sinne der Kinder wurde hier nicht gehandelt.

Das nächste Kapitel in diesem Weseler Schulstreit wird gerade eröffnet, denn die Gründung einer zweiten Gesamtschule scheint beschlossen. Die SPD begründet den Schritt mit dem Elternwillen. Das klingt als demokratische Legitimation gut, aber wahrscheinlich ist auch, dass Gymnasien im Bestand gefährdet sind, wenn eine weitere Gesamtschule gegründet wird. Folgt das Linksbündnis eigentlich auch dem Elternwillen von Gymnasiasten?

Erst mit dem Ausbluten des einst dreigliedrigen Schulsystems zeigt sich jetzt, dass offenbar vieles an diesem Konstrukt nicht so schlecht war, wie es das linke Lager machen wollte. Und immer wieder zeigt sich, was auch erfahrene Pädagogen im Gespräch sagen: Die Gesamtschule funktioniert nicht neben anderen Schulformen. Die Entscheidung für eine zweite Gesamtschule in Wesel wäre weitreichend: Ganze Schülerströme in der Region könnten dadurch gefährdet werden. Hamminkeln wirbt gerade in Wesel um Gesamtschüler. Was wird eigentlich aus deren Gesamtschule?

Die FDP bringt für Wesel die Alternative Sekundarschule ins Spiel: Wesel läuft aber Gefahr, hier auf ein totes Pferd zu setzen - der Trend spricht gegen diese Schulform. Es scheint, als wäre die Weseler Bildungslandschaft in eine Sackgasse geführt worden. Das zeigt, wie gefährlich es ist, wenn Hobbypolitiker so weitreichende Entscheidungen wie Gründungen von Schulen bestimmen. Die Entscheidungshoheit sollte hier beim Land liegen, das bildungsideologische Debatten vor Ort ausklammern könnte.



Mit Sorge muss man die Inflation der Bildungsabschlüsse beobachten. Es gibt immer mehr Abiturienten. Die Hochschulen beklagen sich aber zeitgleich, dass ein Großteil der Studenten eigentlich nicht studierfähig ist. Alternativ ergreifen Abiturienten Handwerksberufe - nachweislich haben die Hauptschulen in alter Form auf diese Berufe besser vorbereitet als das Gymnasium.

All dies soll nicht als Argumentation gegen Gesamtschulen verstanden werden, die ihre Berechtigung haben. Natürlich gibt es dort ebenso wie an den anderen Schulformen hervorragende Lehrer. Das Konstrukt der Gesamtschule basiert aber darauf, dass schwächere Schüler von den Stärkeren lernen, dass gemeinsames Lernen zu Bildungserfolgen führt. Nicht immer gelingt das. Es braucht also Alternativen.

An meinem Niederrhein-Gymnasium haben mich die Erfolge anderer motiviert. Noch heute erinnere ich mich an den unsäglichen Satz meines Mathelehrers, der zu meinen Eltern sagte, dass die Mathe-Kenntnisse ihres Sohnes eines "deutschen Gymnasiums nicht würdig" seien. Acht Jahre später hat es dann doch noch zum Abi gereicht, mit Mathe-Grundkurs übrigens. Das kleine Beispiel zeigt: Es gibt Schüler, die sich durch Erfolge anderer motiviert fühlen. Und es gibt solche, die durch eigene schulische Fehler bei gleichzeitigem Erfolg anderer demotiviert werden. Für die muss es eine Alternative zur Gesamtschule geben, auch wenn das dem romantischen Bildungsideal so manches Weseler Politikers mit einer Schule für alle widerspricht.

Ihre Meinung? Schreiben Sie: sebastian.peters@rheinische-post.de

