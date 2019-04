Barbara Rinn-Kupka hat was vor : Die Frau, die Bislichs Museum auffrischt

Die Leiterin des Deichdorfmuseums Bislich, Barbara Rinn-Kupka, vor ihrer Wirkungsstätte an der Dorfstraße. Foto: Markus Weissenfels

Bislich Barbara Rinn-Kupka vom Deichdorfmuseum möchte die Menschen für Geschichte begeistern. Sie findet zudem, dass Wesels Schatzkammer im Centrum an der Ritterstraße zu wenig gewürdigt wird. Sie sei ein kleines Louvre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(P.H.) Palmsonntag begrüßte sie die ersten Fahrradfahrer auf der Rheinfähre „Keer tröch II“ schon zum zweiten Mal mit Osterglocken und Prospekten des Deichdorfmuseums. Dabei schaute Barbara Rinn-Kupka zum Saisonauftakt des touristischen Angebots in überraschte, aber auch erfreute Gesichter. Die Leiterin des einstigen Museums Bislich, das sie in ihrer nun anderthalb Jahre währenden Amtszeit in Deichdorfmuseum umbenannt hat, möchte schließlich, dass noch mehr Menschen das Herzstück von Bislich besuchen. Jetzt, da die Fähre wieder zwischen Bislich und Xanten-Beek pendelt, ist auch das Museum an der Dorfstraße aus dem Winterschlaf erwacht und ganz normal geöffnet. Wobei Rinn-Kupka die Zeiten angepasst hat (siehe Box).

Ihr Ziel formulierte sie bereits während ihrer Vorstellung im Rathaus im November 2017: weitere Besuchergruppen erschließen und öffentlichkeitswirksam handeln. Auch, wenn sie im Dorf nur eine halbe Stelle bekleidet und die andere Hälfte vor allem mit der Inventarerfassung im Rathaus, dem Ankauf neuer Objekte und der Organisation von Ausstellungen verbringt, hat sich im einstigen Heimatmuseum und drumherum einiges getan.

Meike Tenbergen (rechts) während einer Märchen- und Geschichtenentdeckertour im Bislicher Kirchgarten. Das Angebot kommt prima an. Foto: Lars Fröhlich

Info Junge Leute haben freien Eintritt Zeit und Geld Im April ist das Museum samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, von Mai bis September samstags von 14 bis 17 und sonntags von 11 bis 17 Uhr, im Oktober nur samstags von 14 bis 17 Uhr. Infos unter Tel. 02859 1519; Eintritt 3,80 Euro; Kinder und Jugendliche frei

Die Öffnungszeit am Samstag zum Beispiel wurde erst einmal getestet. Dabei stellte sich schnell heraus, dass der Vormittag nicht sehr gefragt ist, so dass es nun erst um 14 und nicht um 11 Uhr losgeht. Auch ein Spendentag wurde eingeführt, sprich: Am ersten Sonntag im Monat ist freier Eintritt, es darf aber gern etwas gespendet werden. Das kommt gut an, sagt Barbara Rinn-Kupka. Und so fließt die Hälfte des Geldes in die Arbeit der Ehrenamtlichen, von denen es zurzeit 25 gibt, die andere Hälfte ist für Projekte im Museum gedacht. Freiwillige Helfer werden übrigens nach wie vor gesucht, sagt die Kunsthistorikerin, die auch Volkskunde und Pädagogik studiert hat.

„Seit das Museum Deichdorfmuseum heißt, hat sich die Wahrnehmung deutlich erhöht“, freut sich Rinn-Kupka, was sie an deutlich mehr Bewertungen in den einschlägigen Internetsuchmaschinen festmacht. Dabei ist es ihr wichtig, etwas für die jüngeren Besucher zu tun. Deshalb müssen sie auch keinen Eintritt zahlen. „Sie sollen nicht nur gucken, sondern selbst aktiv werden“, sagt die Museumschefin, die während der Woche meist in ihrer Weseler Wohnung ist und das Wochenende mit ihrem Mann in Köln verbringt.

Sie wünscht sich das Bislicher Museum als lebendigen Ort und möchte die Menschen für Geschichte begeistern. Mit Meike Tenbergen aus Bislich hat sie beispielsweise Führungen auf die Beine gestellt, die gut angenommen werden. So gab es erneut eine Märchen- und Geschichten-Entdeckertour. Für Samstag, 8. Juni, 15 Uhr, ist eine weitere abwechslungsreiche Runde geplant: Treffpunkt Deichdorfmuseum, Anmeldung nicht nötig. Bereits morgen läuft das Zusatzangebot „Vogelwelt entdecken“. Am Mittwoch, 24. April, um 11 Uhr sind dazu Kinder eingeladen.

Wenn Barbara Rinn-Kupka nicht in Bislich, sondern im Rathaus wirkt, hat sie es mit vielen sehr wertvollen Objekten zu tun. Und so ist es kein Wunder, dass sie regelrecht ins Schwärmen gerät, wenn es um die kleine Schatzkammer im Centrum an der Ritterstraße geht. Für sie ist sie wie ein kleines Louvre, das mehr gewürdigt werden müsste. Selbst von den Weselern werde die Schatzkammer zu wenig wahrgenommen, findet sie und verweist zum Beispiel auf ein Werk von Joos van Cleve, Schüler Derik Baegerts. Arbeiten von ihm sind tatsächlich in vielen großen Museen zu sehen, im Pariser Louvre genauso wie in der Petersburger Eremitage. Schließlich war Joos van Cleve einer der bedeutendsten Künstler der Renaissance.

Mit Derik Baegerts Eidesleistung hat sich Barbara Rinn-Kupka besonders ausgiebig beschäftigt und viele Kinder dafür begeistert. Am Ende wurde das berühmte Gerichtsbild von ihnen auf der Bühnenhausbühne sogar nachgestellt.

(P.H.)