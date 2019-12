Eine-Welt-Gruppe Wesel : Es geht auch fair

Die Eine-Welt-Gruppe im Weltladen in Wesel. Foto: RP/Klaus Bauer

Wesel Welthandel geht auch anders: Fair. Die Eine-Welt-Gruppe in Wesel setzt sich seit über 30 Jahren für eine bessere Welt ein. Und für mehr Solidarität.

„Ich folgte einem Hilferuf“, sagt Vorsitzender Klaus Bauer darüber, wie er zur Eine-Welt-Gruppe fand. Damals, 2006, stand die Gruppe kurz vor dem Aus, weil die treibenden Kräfte auswandern wollten. Bauer und viele andere beschlossen, das Engagement der Gruppe fortzusetzen. Denn nicht nur der Weltladen hätte dann schließen müssen. Das Aus der Eine-Welt-Gruppe hätte auch das Aus von Entwicklungshilfe-Projekten in El Salvador bedeutet. In der Region Bajo Lempa, 13.000 Kilometer entfernt, unterstützt die Gruppe seit 1991 Kriegsgeflüchtete und ihre Nachkommen.

Der Ursprung des Engagements liegt in den sogenannten Solidaritätsgruppen, die sich auch in Deutschland während des Bürgerkrieges in den 80er Jahren gründeten. Solidarität mit der armen Landbevölkerung und politisch Linken, die während des Krieges flüchten mussten und später ohne Besitz wiederkehrten. Mit den Spenden wurden jahrelang Ausbildungen für Jugendliche und junge Erwachsene finanziert, mittlerweile kommt das Geld einer Kindertagesstätte zu Gute und einer Grundschule. Etwa 20.000 bis 25.000 Euro jährlich.

Info Mehr erfahren über die Gruppe und den Laden Homepage Mehr zur Eine-Welt-Gruppe Wesel gibt es im Internet unter www.ewg-wesel.de. Hier finden sich Informationen zu den verschiedenen Projekten und auch zu den Öffnungszeiten des Weltladens.

Bauer selbst hat die Dörfer Nueva Esperanza und Amando Lopez 2010 besucht. Die Menschen erlebte er als herzlich und gastfreundlich. Es herrsche allerdings auch eine große Zerissenheit. Viele Konflikte seien noch nicht geklärt. „Die Menschen waren enorm dankbar für die Projekte vor Ort. Ich kann guten Gewissens sagen: Die Spenden kommen zu 100 Prozent an“, sagt Bauer. „Man muss über den Tellerrand schauen, um Verständnis für die Lebenssituation anderer Menschen zu haben“, sagt er.

Eindrücke von der El-Salvador-Reise im Jahr 2010. In der Region Bajo Lempa unterstützt die Gruppe seit 1991 Kriegsgeflüchtete und ihre Nachkommen. Foto: RP/Klaus Bauer

Neben dem Engagement in Mittelamerika ist die Eine-Welt-Gruppe in Wesel vor allem durch den Weltladen „esperanza“ präsent. Seit 1983 verkaufen sie fair gehandelten Kaffee und seit 1985 auch im eigenen Ladenlokal. Dann kam fair gehandelte Schokolade in die Regale. Und heute? Filzarbeiten und Kleidung aus Tibet, Fußbälle aus Pakistan, Kaffeebohnen aus Uganda und Silberschmuck aus Thailand. Aus allen Ländern, in denen die Menschen für ihre Arbeit viel zu wenig Lohn bekommen, unter schlechten Bedingungen, ohne Perspektive.

„Natürlich bekomme ich immer wieder die Frage gestellt: ,Bringt Fair-Trade überhaupt was?’“, erzählt Bauer. „Aber es ist die beste Strategie gegen Armut, die wir momentan haben.“ Auch weil Supermarktketten vermehrt Produkte mit Fair-Trade-Siegel in den Regalen stehen haben, würden einige kritisch nachfragen. Klaus Bauer sagt dann immer, das bekannte Siegel sei „okay“. Aber die Produkte, die im Weltladen verkauft werden, müssen höhere Standards erfüllen, als die, die für das bekannte Siegel nötig sind. Denn es gehe im fairen Handel nicht darum, den Profit stetig zu erhöhen. „Es geht eher darum, eine Art Ausgleich zu schaffen“, sagt Bauer. Kaffee, Bananen und Schokolade seien eigentlich weiterhin Luxusprodukte, auch wenn sie nicht mehr als solche wahrgenommen werden. „Die Menschen schuften dort hart und bekommen kaum etwas dafür. Mit dem fairen Handel fließt ein bisschen von dem Reichtum, den wir uns hier angehäuft haben, zurück zu den Menschen, die dafür gearbeitet haben.“

Im fairen Handel werden die Produkte direkt beim Importeur gekauft, bei dem sogenannten Fair Handelshaus, ohne dass – wie sonst – viele Zwischenhändler beteiligt sind. Das Fair Handelshaus bezieht die Produkte dabei direkt von den Produzenten.

Umsatzstärkstes Produkt im fairen Handel ist Kaffee. Dieser Rohstoff allein machte 2018 vom Gesamtumsatz in Deutschland 32 Prozent aus. Im fairen Handel erhalten die Kaffeebauern einen garantierten Mindestpreis. Denn im konventionellen Handel sei genau das ein Problem, erklärt Bauer: „Kaffee ist ein börsennotierter Rohstoff. Das bedeutet, dass die Preise sehr stark schwanken. Für die Kaffeebauern bedeutet das eine enorme Unsicherheit.“ Neben einem Mindestpreis lassen die Fair Handelshäuser auch einen gewissen Prozentsatz, meist zehn bis 15 Prozent in den Kooperativen. So bleibt Geld für Krankenstationen, Bildungseinrichtungen oder auch Kredite.

Das Gleiche gilt für alle anderen fair gehandelten Produkte. Im Weltladen lässt sich genau nachvollziehen, wo es herkommt, wer es hergestellt hat und wie viel Geld derjenige dafür bekommen hat. „Im fairen Handel ist Transparenz am wichtigsten“, sagt Bauer. „Jedes Fair Handelshaus wird ständig und unabhängig kontrolliert. Ist der Mindestlohn zu niedrig, justieren sie ganz schnell nach.“ Anders sei das bei anderen Unternehmen im herkömmlichen Handel, die ihre Lieferketten nicht transparent machen.

„Wer fair gehandelte Waren einkauft, setzt auch immer ein politisches Statement“, sagt Klaus Bauer. Der Verbraucher entscheidet. Darum ist die Öffentlichkeitsarbeit, wie Vorträge in Vereinen und Kirchengemeinden zu halten, für die Eine-Welt-Gruppe enorm wichtig. „Wenn wir uns nicht rühren, geraten wir in Vergessenheit“, sagt Bauer.

Fotos von der El-Salvador-Reise 2010 vom Vorsitzenden der Eine-Welt-Gruppe Wesel Klaus Bauer. Foto: RP/Klaus Bauer