Himmel & Erde : Die Chance der Krise

Der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist ein Marathon und kein Kurzstreckenlauf. Aber wir können und wir werden ihn gewinnen, wenn wir uns als Gemeinschaft, als „Wir“ und nicht als Einzelwesen und Gegner begreifen.

Jede Krise hat ihre hässlichen und verstörenden, aber genauso auch ihre ermutigenden und bewegenden Bilder. Zu den verstörenden Eindrücken dieser durch die Corona-Pandemie geprägten Zeiten gehören die Bilder leergefegter Supermarktregale, Menschen, die gnadenlos alles „weghamstern“, was sie in ihren Einkaufswagen packen können und Jugendliche, die auch noch in dieser Woche Corona-Partys mit dem Hinweis gefeiert haben, dass hauptsächlich die Älteren und nicht sie an dem Virus erkranken können.