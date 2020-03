Mitgliederschwund : Die CDU im Kreis schrumpft schleichend

Zickzack in den deutschen Farben zierte im Dezember 2018 den Boden beim Bundesparteitag der CDU in Hamburg. Sinkende Mitgliederzahlen sorgen beim Kreisverband Wesel jetzt dafür, dass er weniger Delegierte zum Parteitag nach Berlin schicken kann. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Kreis Wesel Wenn die CDU am 25. April einen neuen Bundesvorsitzenden wählt, ist der Kreisverband Wesel nur noch mit sieben statt neun Delegierten vertreten. Der Grund sind allgemein weiter schwindende Mitgliederzahlen der Partei.

Gemessen an den Mitgliederzahlen der 60er und 70er Jahre sind die großen Parteien heute ein Schatten ihrer selbst. Nie war die Gesellschaft der Bundesrepublik in der Breite politischer als in jener Phase. Waren damals Millionen bereit, sich in Parteien zu engagieren, so sind die Fußtruppen heute deutlich kleiner. Das führt auch parteiintern zu veränderten Mannschaftsstärken. So wird der CDU-Kreisverband Wesel auf dem Parteitag zur Wahl einer neuen Führungskraft am Samstag, 25. April, in Berlin nur mit sieben statt neun Delegierten vertreten sein. Dies sagte Kreisgeschäftsführer Thomas Eusterfeldhaus auf Anfrage unserer Redaktion. Gravierende Ereignisse auf Bundesebene wie dem im Zusammenhang mit der Thüringen-Wahl angekündigten Abgang der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer macht er dafür allerdings nicht verantwortlich. Die CDU schrumpft schleichend, aber stetig.

Thomas Eusterfeldhaus macht seine Einschätzung an einigen Zahlen fest. Brandaktuell hat der CDU-Kreisverband Wesel 2940 Mitglieder. Das sind aus den 13 Stadt- und Gemeindeverbänden des Kreises Wesel insgesamt zehn weniger, als zum Jahresende 2019 noch ermittelt worden waren. Ein oder zwei Mitglieder, so der Kreisgeschäftsführer, mögen aufgrund des bundespolitischen Geschehens ausgetreten sein. „Doch der Großteil stirbt uns einfach weg“, sagte Eusterfeldhaus. Die Altersstruktur sei wie in vielen andere Vereinen „äußerst schwierig“. Es sei zwar ein langsamer, aber besorgniserregdender Trend, dem im Grunde nur mit Werbung durch persönliche Ansprache potenzieller Neumitglieder begegnet werden könne. Gerade da sieht Eusterfeldhaus Möglichkeiten, im Kommunalwahljahr im Flächenkreis Erfolge zu erzielen. Stände in Fußgängerzonen brächten wenig. „Alle sind bemüht, aber es liegt am Ende an den einzelnen Personen und der Art, wie sie werben und Menschen begeistern können.“ Ob Themen wie Klima, Flüchtlinge oder Corona-Virus Mitgliederentwicklungen beeinflussen werden, könne er nicht absehen.

Info Gewinne und Verluste auf Bundesebene Bewegung In der Gesamtschau haben CDU und SPD 2019 jeweils mehrere Tausend Mitglieder verloren. Besonders traf es die SPD, die bundesweit um etwa 18.500 auf 419.300 Mitglieder abnahm. In der CDU sank die Mitgliederzahl um 9200 auf 407.350. Die Linke verlor 1000 auf 61.000. Die Grünen legten mit 20.000 Eintritten auf 95.000 Mitglieder am meisten zu. Die FDP wuchs um 1600 auf 65.500.

Gleichwohl zeigt sich, dass die CDU im Kreis Wesel in den letzten 35 Jahren fast genau die Hälfte ihrer Mitglieder verloren hat. Waren es in der Spitze 1985 noch 5800, so waren es Ende 2019 jetzt 2950. Einen letzten großen Zuwachs für den Kreisverband gab es 1999, als die Zahl um 150 auf 4600 angestiegen war. Eusterfeldhaus führt dies auf Rot-Grün unter Kanzler Gerhard Schröder zurück, was der CDU bei den NRW-Kommunalwahlen phänomenale Erfolge beschert hatte.

Etwas anders gelagert ist die Mitgliederentwicklung im Kreisverband der FDP. Der Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther aus Wesel berichtet, dass die Liberalen im vergangenen Jahr 70 neue Mitglieder gewinnen konnten. Darunter seien erfreulicherweise viele junge Leute gewesen. Aktuell, so Reuther weiter, gehörten insgesamt rund 500 Mitglieder der FDP an. Austritte habe es jetzt wegen der umstrittenen Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen auch gegeben, weshalb sich Gewinne und Verluste die Waage halten würden. Die Steigerung bei den Mitgliederzahlen jedenfalls habe zur Folge, dass die Liberalen im Kreis Wesel in diesem Jahr einen Landesdelegierten mehr beisteuern.

In allen Ortsverbänden der Grünen im Kreis ist die Entwicklung steigend. Dies teilt Kreisgeschäftsführer Manfred Schramm mit. Demnach haben sich die Zahlen zuletzt folgendermaßen entwickelt: Zum Jahresbeginn 2018 hatten die Grünen 299 Mitglieder, ein Jahr später waren es 323. Bereits am 30. Juni 2019 konnten die Grünen 347 Mitglieder vorweisen, zum Jahresende waren es 388. Am Donnerstag 5. März, waren 403 aktenkundig.