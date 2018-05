Hamminkeln: Die Blütezeit der Seerose geht zu Ende

Hamminkeln 1985 haben die Klopperts am Weikensee das erste Bauernhof-Café der Region eröffnet. Nun sind sie im Rentenalter und schließen Ende Mai.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber irgendwann muss Schluss sein", sagt der 69-Jährige, den man gut und gerne zehn Jahre jünger schätzen könnte und der bis vor vier Jahren noch als Postbote tätig war. Auch seine Frau Christel (64) geht locker für Mitte 50 durch. Die Chefin des Hauses, die einst bei Mode Josten in Wesel eine kaufmännische Ausbildung absolviert hatte und längere Zeit im Büro bei Hochtief in Hamminkeln tätig war, schaut in diesen Tagen in viele fassungslose Gesichter und muss immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. "Wir hätten gerne das Café mit der Wohnung darüber verkauft und mit dem Erlös auf dem Grundstück etwas Neues gebaut. Doch dafür haben wir von der Stadt keine Genehmigung erhalten", sagt die quirlige Seerose-Chefin. Und so kommt es, dass das 140 Quadratmeter große Café zu einer Wohnung mit traumhaftem Seeblick umgebaut wird, in die die Tochter der Klopperts mit ihrem Partner einziehen wird. Dort, wo sich derzeit noch die Sanitäranlagen befinden, sollen zwei kleinere Ferienwohnungen entstehen.