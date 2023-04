Serie zum Thema Ausbildung Gute Tipps auf dem Weg zum Traumjob

Warum sich manche Schulabgänger so schwer mit einer Entscheidung tun, darauf hat Markus Brandenbusch von der Arbeitsagentur eine Antwort. „Sie haben einfach Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen und treffen deshalb gar keine. Dabei muss man ganz klar sagen, dass eine Ausbildung auf jeden Fall ein guter Start ins Berufsleben ist. Oftmals vielleicht sogar besser als ein Studium.“ Dieser Meinung schließt sich auch Norbert Borgmann an. Grundvoraussetzung aber sei, „dass man Bock hat auf Ausbildung“. Die Betriebe müssten allerdings auch ihren Teil dazu beitragen, dass sich ein junger Mensch im Unternehmen wohlfühlt. „Wir haben mal einen Ausbildungs-Abbrecher übernommen, der auch in der Schule schlecht war. Bei uns ist er aufgeblüht und hat seine Lehre am Ende als Innungsbester abgeschlossen“, so Borgmann weiter. Solche und viele andere Erfolgsgeschichten werden in den kommenden Monaten im Rahmen der Ausbildungsserie erzählt. Sie sollen all denjenigen Mut machen, die sich noch im Entscheidungsprozess befinden.