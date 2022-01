Top Ten : Das waren 2021 die beliebtesten Vornamen in Wesel

Wesel 1414 Babys wurden im vergangenen Jahr in Wesel geboren. Die meisten haben nur einen Vornamen, manche sogar mehr als drei. Welche wurden besonders oft vergeben?

In Wesel wurden im vergangenen Jahr 1414 Kinder geboren – die Bandbreite der Namen ist riesig. Der meistvergebene Name bei den Mädchen kam 16-mal vor, bei den Jungen bloß 13-mal. Die meisten Kinder haben nur einen Vornamen, 382 zwei, 33 drei und zwei sogar mehr als drei Vornamen. Wofür sich die Eltern in Wesel bei den ersten Vornamen entschieden haben, hat das Standesamt Wesel am Montag bekanntgegeben. Eine Übersicht.