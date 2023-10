Autor aus Ringenberg Neues aus Brunners fantastischer Bücherwelt

Die Überlebenden des Forscherteams aus Band eins werden mit noch unheimlicheren und blutigeren Gefahren konfrontiert, die sie an die Grenzen ihres Verstandes bringen. Am Ende verschmelzen die Grenzen zwischen Leben und Tod, Gegenwart und Vergangenheit. Und, klar doch, die Geschichte landet in der realen Schreibwelt des Autoren Brunner, der das tut, was eine gute Geschichte abrundet – er verpasst ihr eine Aufklärung, löst den Knoten des Romans. Sprich: das Geheimnis der Amduat-Pyramide wird offenbart.