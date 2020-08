Ehrung in Schermbeck : Diamantener Brief für Fleischermeister Sax

Bricht Der Schermbeck-Brichter Ferdinand Sax engagierte sich über Jahrzehnte für das Fleischer-Handwerk. Dafür gab es jetzt eine besondere Ehrung mit hohem Besuch des Kammerpräsidenten Hans Hund.

Der 82-jährige gebürtige Dorstener Ferdinand Sax absolvierte seine Fleischerlehre 1953 bis 1955 in der Gelsenkirchener Fleischerei Schröder. 1959 bestand er die Meisterprüfung. Nach der Heirat mit Gertrud Verwaayen am 30. April 1961 pachtete das junge Ehepaar die Fleischerei Röttger in Waltrop. 1965 wurde Sax Vorstandsmitglied der Fleischer-Innung Recklinghausen. Das blieb so bis 1971, als das Ehepaar von Ferdinand Sax sen. die elterliche Fleischerei in Dorsten kaufte.