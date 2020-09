Beim Schützenfest funkte es : Ehepaar Schwiese aus Schermbeck feiert diamantene Hochzeit

Heute jährt sich für Heinz und Annemarie Schwiese die standesamtliche Hochzeit zum 60. Mal. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Das Coronavirus und eine Krankheit wirbelten für Heinz und Annemarie Schwiese die ursprünglich geplante große Feier ihrer diamantenen Hochzeit mächtig durcheinander. Nun feiern die beiden am Freitag im Kreise der Familie.

Beim Drevenacker Schützenfest im Oktober 1955 keimte die zarte Liebe zwischen dem damals 20-jährigen Dammer und der 15-Jährigen auf. „Da habe ich mein Geschenk zum ersten Mal gesehen“, erinnert sich der Jubilar. Fünf Jahre später, am 1. September 1960, schlossen sie vor dem Schermbecker Standesbeamten Erich Heyne den Bund fürs Leben. Am selben Tag segnete Pfarrer Gerd Nordmeyer in der Drevenacker Kirche das junge Brautpaar. Fahrnachbar Hermann Schulte brachte das Brautpaar ins Haus des Bräutigams auf dem Wachtenbrink, wo zwei Tage lang zünftig gefeiert wurde.

Die Jubilarin absolvierte während der Ehe die Meisterprüfung. Als Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft unterrichtete sie sieben Jahre lang Handarbeit in der Drevenacker Grundschule und in der katholischen Volksschule Schermbeck. Ehrenamtliches Engagement zeigte die Jubilarin neben der Erziehung der drei Kinder Anke, Henning und Renate als Bezirksfrau in der evangelischen Frauenhilfe in Drevenack, im Besuchsdienst der Kirchengemeinde Drevenack und bei den Dammer Landfrauen.

Neben der Landwirtschaft reizte den Jubilar die politische Betätigung. Für die FDP saß er von 1969 bis 1974 im Rat der damals noch selbstständigen Gemeinde Damm. Von 1980 bis 1985 war er Schermbecker Ratsmitglied. Seit 1952 war Heinz Schwiese Mitglied des Dammer MGV Einigkeit, der später in den MGV Harmonie Drevenack einfloss. 25 Jahre lang war der Jubilar Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender. Im Schützenverein Damm wurde Heinz Schwiese gleich zweimal in der Majestätenliste vermerkt. 1975 regierte er als König an der Seite von Erna Krebbing das Schützenvolk, 2009 wurden er und Christel Terstegen als zweites Dammer Königspaar gefeiert.

Zu seinen Hobbys gehörte bis vor einigen Jahren das Wandern mit einer sechsköpfigen Gruppe und das Radeln. Jetzt hilft er seinem Sohn im Fahrradgeschäft beim Versand von Waren. Außerdem unterstützt er – ebenso wie seine Frau – den Besuchsdienst der Drevenacker Kirchengemeinde.

Ein großer Stammbaum an der Wohnzimmerwand zeugt von der langjährigen Ahnenforschung für beide Familien. Rund um ein großes Haus gibt es immer etwas zu krosen, während die Jubilarin neben der Gartenarbeit auch noch den Haushalt führt.