Mathematiker der Universität Sheffield in England haben errechnet, dass die ideale Christbaumspitze ein Zehntel der Höhe des Weihnachtsbaumes betragen sollte. Der Stern an der Spitze des Senders Wesel sollte also, inklusive Halterung, 32 Meter hoch sein. Einen hindernisfreien Blick und gutes Wetter vorausgesetzt, könnte die Christbaumspitze des Senders Wesel noch in etwa 70 Kilometer Entfernung zu sehen sein, mit etwas Glück also kurz vor Münster oder in Köln.