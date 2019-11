Spende über 15.000 Euro : Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk

Ingo Bülow, Christian Reichelt (v.l.), Stephan Proff und Klaus Friedrich (v.r.) überreichten im Auftrag des Rotary-Clubs Lippe-Issel den beiden Gagu-Vorstandsmitgliedern Gudrun Gerwien und Dieter Schmitt (Mitte) 15.000 Euro für ein Projekt in Sierra Leone. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Um ein Projekt der Schermbecker Gruppe Gagu-Zwergenhilfe im afrikanischen Staat Sierra Leone zu unterstützen, hat Klaus Friedrich als Präsident des Rotary-Clubs Lippe-Issel am Dienstag im Landhotel Voshövel den beiden Gagu-Vorstandsmitgliedern Gudrun Gerwien und Dieter Schmitt einen Scheck über 15.000 Euro überreicht.

Seit der Gründung am 31. Dezember 2008 engagiert sich der gegenwärtig 50 Mitglieder zählende Club in vielfältiger Weise für das Gemeinwohl. Ein „lauschiger Abend“ im Jahre 2016, an dem der Schermbecker Rechtsanwalt Stephan Proff den Rotary-Club Lippe-Issel und die Schermbecker Gruppe Gagu-Zwergenhilfe zusammenführte, wurde zum Startschuss für die beeindruckende Unterstützungsaktion zugunsten der Gagu-Zwergenhilfe.