Hamminkeln : Wie die Hamminkelner ihren Molkereiplatz sehen

Hamminkeln In der Mitmach-Werkstatt und Debatte um einen zentralen Platz in Hamminkeln, der sich gegen die Raiffeisenstraße behaupten muss, lieferten Bürger viele Ideen für mehr Aufenthaltsqualität.

Er liegt zentral in Hamminkeln, doch er führt ein Schattendasein: der Molkereiplatz. Seit dem Ausbau der Raiffeisenstraße mit neuen Geschäften und dem dm-Markt ist die Konkurrenz in direkter Nachbarschaft schier erdrückend. Bei der Informationsveranstaltung inklusive Mitmach-Werkstatt für Bürger fiel gar das Wort „Transitraum“, um von der Markt- zur Raiffeisenstraße zu kommen. Ein Warnzeichen, dem man nun „Aufenthaltsqualität“ gegenübersetzen will. Was machbar und wünschenswert aus Bürgersicht ist und wie Leben auf den Molkereiplatz zurückkommen kann, das war jetzt Thema in der gut besuchten Veranstaltung im Rathaus. Sie war Teil des freiraumplanerischen Wettbewerbs, die Vorschläge sollen in die Umgestaltungspläne einfließen. Eine Jury wählt am Ende das beste Konzept aus.