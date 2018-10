Deponie Nottenkämper in Schermbeck: Ölpellets-Skandal und kein Ende

Ölpellets wurden verbotenerweise in der Gahlener Ablagerung der Firma Nottenkämper (in der rechten Bildhälfte) eingebracht. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Während der verurteilte Schermbecker Abfallmakler Revision gegen sein Urteil eingeleitet hat, richten Gelsenkirchener Politiker und der Rechtsanwalt Johannes Dilling nun den Blick in Richtung BP und Bezirksregierung.

Auch Prozessbeobachter waren von dem Urteil überrascht, da der Vorsitzende Richter Markus van der Hövel noch bis zum Schluss des Verfahrens die Auffassung vertrat, dass eine Mitverantwortung des Angeklagten an den Lieferungen Richtung Nottenkämper nicht nachweisbar sei und eine Fahrlässigkeit, wenn überhaupt, nur am untersten Ende zu sehen sei. Beobachter des Verfahrens waren indes der Meinung, dass es dabei auch um den Ruf der Bochumer Staatsanwälte ging, denen Versäumnisse bei Ermittlungen gegen die BP vorgeworfen wurden.

Noch gegen Mitte des Verfahrens behauptete der zuständige Staatsanwalt im Verfahren, man hätte die vorliegenden Unterlagen mit drei Staatsanwälten und einem Oberstaatsanwalt gründlich geprüft und hierbei kein strafrechtlich relevantes Verhalten bei Mitarbeitern der BP feststellen können. Ermittlungen gegen Mitarbeiter der BP liegen weiter in den Händen der Staatsanwaltschaft Bochum. Es stellt sich die Frage, warum die BP letztendlich nicht auch für die Verbringung der Ölpellets in die Tongrube verantwortlich sein soll. War es doch die fantasievolle Umdeklarierung eines Giftmülls in ein harmloses Produkt, welche diesen Weg erst ermöglichte und in Gang setzte.