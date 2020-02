Autor und Fotograf Jürgen Leipner : „Denk ich an Israel“: Lesung und Diskussion bei Korn

Ein interessanter Abend zum Thema Israel – hier ein Bild der Altstadt von Jerusalem – fand jetzt in der Weseler Buchhandlung Korn statt. Foto: dpa/Oded Balilty

Wesel Jürgen Leipner hat in der Weseler Buchhandlung Korn sein Werk „Denk ich an Israel...“ vorgestellt. Nach der Lesung, der ein Bildervortrag war, kam er mit den Zuhörern ins Gespräch.

Das Fotografieren liegt sozusagen in der Familie. Hans Leipner hat das niederrheinische Leben und seine Heimat Hünxe dokumentiert. Sein Sohn Jürgen hat die Motive seines Vaters aus den Jahren 1937 bis 1975 in Bildbänden veröffentlicht. Leben, Land und Leute, das interessiert Jürgen Leipner auch heute, wenn er selbst zur Kamera greift. Hinzu kamen Politik und Geschichte, denn sein Thema sind Israel, der Konflikt mit den Palästinensern und das ewige nahöstliche Spannungsfeld. Er kennt das Land, hat es seit 1985 auf zehn Reisen erkundet. Seine Bilder, seine Gedanken und Erfahrungen, Gespräche mit Menschen im Land und die Quellen verschiedener Landeskenner hat er in einem eigenen Israel-Bildband zusammengefasst. Er stellte jetzt das Werk in der Weseler Buchhandlung Korn vor vollem Haus vor.

Autor Jürgen Leipner mit seinem Bildband. Foto: JL

Jürgen Leipners Prognose für Israel wurde vom Publikum extra nachgefragt. Sie fiel ernüchternd aus, was internationale Friedenspolitik und das Zusammenleben mit den Palästinensern betrifft. Wenig Hoffnung. Diese Sichtweise klingt schon im verhaltenen Titel „Denk ich an Israel …“ an in einem Buch, das nicht nur atmosphärische Bilder versammelt, sondern auch nachdenkliche Texte.

Leipner war langjähriger Synodalbeauftragter für das christlich-jüdische Gespräch im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken. Seine kritische, aber auch zugewandte Nähe zu Israel ist Thema seines Lebens. Er hat mit seinem Buch Einblicke in die komplexe Wirklichkeit des Landes Israel gegeben und der jüdischen Seite die palästinensische zur Seite gestellt. Dazu gehört auch die wachsende Konfrontation, der einengende Flächenfraß der jüdischen Siedler und die immer stärker werdende politische Macht des Siedlerverbandes. Leipner macht keinen Hehl daraus, dass ihm dieser Rechtsruck missfällt. Er erklärt ihn auch damit, dass die traumatische Erfahrung der Judenverfolgung im Dritten Reich als erhöhtes Sicherheitsbedürfnis viele Israelis bis heute prägt.

Jürgen Leipners Blickwinkel verheißt auch Hoffnung, wenn er die Dialogarbeit in verschiedenen Einrichtungen darstellt, die eine Begegnung von jüdischen und arabischen Israelis ermöglicht. Die finden sonst im täglichen Leben in Israel kaum statt. Jerusalem mit seinen heiligen Stätten für Juden, Christen und Moslems steht mit im Blickpunkt.