Kundgebung am bahnhof Der Plan für die Demonstration „Vesalia hospitalis – Wesel gegen rechts!“ steht fest

Als vollen Erfolg verbuchen die Organisatoren das Vorbereitungstreffen für eine große Protestaktion gegen rechts in Wesel. Am Dienstagabend waren mehr als 40 Vertreter von Parteien, Vereinen und Kirchenverbänden im Haus am Dom zusammengekommen, um den Ablauf abzustimmen. Dabei wurde auch ein Titel festgelegt. In Anlehnung an den Ehrennamen der Stadt lautet er „Vesalia hospitalis – Wesel gegen rechts“.