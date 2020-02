Hochwasserschutz : Verbreitung des Wolfes stellt Deichverbände vor Probleme

Wesel/REES/EMMERICH Experten sehen die für die Deiche wichtige Schafsbeweidung in Gefahr. Der Arbeitskreis Hochwasser setzt auf weitere Gespräche mit dem Umweltministerium.

Holger Friedrich, Geschäftsführer des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze nahm jetzt in seiner Funktion als Sprecher des Arbeitskreises für Hochwasser und Gewässer in NRW (AK HuG) mit weiteren Vertretern des Arbeitskreises an einem Gespräch im Landes-Umweltministerium bei Ministerin Ursula Heinen-Esser teil. Dabei erinnerte er an das letzte große Hochwasser­ereignis am Niederrhein im Januar 1995, betonte die Wichtigkeit der stetigen Aufgabe des Hochwasserschutzes und mahnte das sinkende Hochwasserbewusstsein in der Bevölkerung an. „Hochwasserschutz und Deichbau erfolgt bei den Anwohnern vor Ort und die Akzeptanz für diese Großmaßnahmen ist für eine erfolgreiche Umsetzung unabdingbar“, weiß Friedrich.