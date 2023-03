Fachleute sollen nun die Ursache herausfinden Lampe fällt von der Decke: Sporthalle in Wesel-Büderich ist vorerst gesperrt

Glücklicherweise, so hat die Stadt am Freitag mitgeteilt, ist niemand zu Schaden gekommen. Während des Vorfalls war eine Kinder-Sportgruppe in der Halle. Wieso sich die Lampe gelöst hat, ist noch unklar. Die Halle wurde umgehend gesperrt. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, seien immer alle Wartungsintervalle durchgeführt worden. Die Stadt habe deshalb nun Fachleute beauftragt, zu klären, wie sich die Lampe lösen konnte. Baugleiche Installationen in anderen städtischen Sporthallen würden ebenfalls geprüft. Die Stadt Wesel steht nach eigenen Angaben in der Angelegenheit im engen Austausch mit den Vereinen.