Kostenpflichtiger Inhalt: Debütanten aus dem Kreis Wesel : Wir Erstwähler

Tom, 18 Jahre, aus Wesel ist noch unentschlossen und setzt auf eigene Recherchen. Foto: Franziska Rother

Am 13. September ist Kommunalwahl. Eine Wahl in einer spannenden Zeit. Für viele aber auch die erste Wahl überhaupt. Was denken Erstwähler momentan über den Urnengang? Vier junge Leute geben Einblicke.