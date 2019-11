Kommentar zum Nahverkehr : Die Stadt ist selten der bessere Unternehmer

Meinung Wesel Es ist kein Ewigkeitsgesetz, dass sich wie bisher Riesenbusse über Land schlängeln. ÖPNV nicht als Kostenfaktor, sondern als Chance begreifen. Da muss die Busreise hingehen.

Ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr zeichnet sich dadurch aus, dass er Kommunen intelligent miteinander vernetzt. Ein Bussystem hingegen, das auf Insellösungen in den einzelnen Kommunen des Kreises Wesel setzt, wäre völlig aus der Zeit gefallen und ein Rückfall in Richtung Kirchturmdenken. Wenn eine Kommune eine Taktung einer Buslinie ändert, müssten alle Buslinien aller anderen Städte darauf abgestimmt werden. Schon dieses kleine Beispiel zeigt: Ein eigenes Stadtbussystem wäre mit einiger Sicherheit großer Murks, bei dem am Ende die Buskunden verlieren. Stadt oder Staat sind obendrein selten der bessere Unternehmer. Deshalb ist der Brief von Ludger Hovest an den Landrat nur eine symbolische Drohung.