Diskussion um Flüchtlingsunterkunft in Hamminkeln Hunderte Bürger wollten Flüchtlingsdebatte verfolgen

Das Vorzeichen bei der Unterbringungsdebatte im Vereinsheim von Blau-Weiß Dingden, veranstaltet von der CDU, war deutlich. Wie berichtet gab es eine Flut von Fragen zu dem Plan, 450 Flüchtlinge in einer neu zu bauenden ZUE (Zentrale Unterbringungseinrichtung) am Ortsrand von Dingden auf einer bisherigen Agrarfläche, aber direkt vor Firmengrundstücken, unterzubringen. Hier, zwischen der Weberstraße und der Bahnlinie, würde das Land bauen. Die Stadt hätte den Vorteil, mit der Unterkunft ihre (aktuell geltende) Aufnahmequote zu erfüllen. Das Thema bewegt – und der Ratssaal war mit wohl mehr als 200 interessierten Bürgerinnen und Bürger rappelvoll. Besucherplätze waren rasch besetzt, und so drängte sich die große Mehrheit an den Wänden des Ratssaals und im extra geöffneten Vorraum. Zu Wort kamen Sprecherinnen und Sprecher in der der offiziellen Sitzung vorgeschalteten Einwohnerfragestunde, bevor der Rat das Thema politisch aufnahm. Später in der Sitzung wurde deutlich: auch der Hamminkelner Bürger wird insgesamt einstehen müssen – um 100 Punkte höhere Gewerbesteuer und verdoppelte Grundsteuer B sind schon im Gespräch. Was schwerer wiegt: das Vorhaben „treibt einen Keil zwischen die Ortsteile“, denn wieder werde Dingden belastet, wurde beklagt.