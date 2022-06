Am 18. Juni in Ringenberg : Wie der „Day of Song“ in Hamminkeln ablaufen soll

Stellten das Programm mit jeder Menge Gesang vor: Ex-Musiksschulleiter Ulrich Ingenbold, Musikschulleiterin Kerstin Loskamp, Marianne Nörenberg vom Chor Murisono, Claudia Bongers, Geschäfstführerin Schloss Ringenberg (v.l.). Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Drei Chöre machen mit beim „Day of Song“ in Ringenberg. MGV Bleib treu, Murisono und das Projekt „Good vibes only“ treten hinterm Schloss im grünen Park auf. Die Auswahl der Chöre war nach Corona keine leichte Aufgabe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Der „Day of Song“ ist nicht neu für Hamminkeln. Ex-Musiksschulleiter Ulrich Ingenbold hat ihn schon früher begleitet und gestaltet, was zum Beispiel mit der ländlichen Variante „Von Hof zu Hof“ daher kam. „Höfisch“ geht es sozusagen bei der Neuauflage des Sangestages unter dem Titel „!Sing“ zu – nämlich im Schlossgarten Ringenberg, also im Grünen unter Bäumen und mit rückwärtiger Sicht auf Gebäude und Graben.

Nur selten sieht man hier Besucher, das soll sich zumindest am 18. Juni ändern. Um in den Garten zu kommen, muss man nur ums Schloss rumgehen oder eine Brücke von der Nebenstraße her nutzen. Merken sollte man sich auch die etwas ungewöhnliche Anfangszeit. Der Tag des Liedes in Ringenberg soll an dem Samstag exakt um 12.10 Uhr starten. Der Glockenklang zur Mittagszeit sei dann verhallt, wie Ex-Musikschulleiter Ulrich Ingenbold sagte.

Info Das sind die drei Chöre Der MGV Bleib treu Hamminkeln besteht aus 46 Sängern und ist bekannt durch seine jährlichen Herbstkonzerte. Dirigent ist Marcel Bönninger. Good vibes only stammt aus Dinslaken. Neun afrikanische Frauen singen in diesem Chorprojekt für Toleranz und gutes Miteinander. Murisono, der Chor der Musikschule Hamminkeln, hat ein Heimspiel. Er probt jeden Donnerstag um 20 Uhr im Rittersaal des Schlosses.

Er präsentierte im Rittersaal zusammen mit Musikschulleiterin Kerstin Loskamp, Marianne Nörenberg, Vorsitzende des Ringenberger Chors Murisono, und Claudia Bongers, Geschäftsführerin Schloss Ringenberg, das Programm. Drei Chöre konnten gewonnen werden für dieses Musikereignis nach zweimaliger Absage der Veranstaltung. Die Coronapandemie hatte die letzten Versuche gestoppt, auch jetzt wirkt die Pandemie noch nach, weil einige potenzielle Teilnehmerchöre nicht wollten und auf den dünnen Probenverlauf in dieser besonderen Situation hinwiesen.

Jetzt also geht es draußen unter freiem Himmel gesanglich im Rahmen der sogenannten „Dritte Ort“-Veranstaltungen weiter. Damit ist Förderung verbunden. Vor dem Schloss wäre der Rahmen vielleicht noch attraktiver, auf jeden Fall repräsentativer gewesen. Aber aus Sicherheitsgründen hat die Stadt abgewunken. Es bröckelt am Schloss, wer auf den Bau zugeht, sieht sofort die Absperrung. Der Musik wird die Ortsverlagerung hinters Schloss hoffentlich keinen Abbruch tun. Hier sei die akustische Lage aber schwieriger, so Ingenbold, außerdem kämen Geräusche von der Ringenberg tangierenden Autobahn hinzu. Deshalb wird eine Musikanlage aufgebaut, die auf den besonderen Open-Air-Ort abgestimmt ist.

Der „Day of song“ fand zum ersten Mal 2010 im Rahmen des damaligen Kulturhauptstadtjahres statt. Seitdem wurde die Veranstaltung dreimal wiederholt, zuletzt 2018 unter dem Festivaltitel „ExtraSchicht“. Nun ist der Tag des Liedes wieder eine eigenständige Veranstaltung. Die Idee stamme aus dem Ruhrgebiet, aber man deute das Angebot aufs Ländliche um, hieß es. Die Stadt hat jedes mal in Kooperation mit der Musikschule Hamminkeln die Chance genutzt, die regionale Chorszene zu einem partnerschaftlichen Sangesfest zu mobilisieren. Das tat sie auch jetzt. Die Musikschule hat es immer geschafft, interessante Kombinationen und Spielorte zu finden. Dafür steht sie auch heute.

Gemeinsamer Start der drei Chöre ist mit dem gemeinsamen Lied „10.000 Reasons (Bless the Lord)“. Dann sind die Chöre einzeln dran. In welcher Reihenfolge sie auftreten, ist noch nicht festgelegt. Um die 20 Minuten sind ihre Beiträge lang, nicht viel, das könnte durchaus verlängert werden, hieß es. Das urspünglich avisierte Heimat-Klang-Fest wird wegen Erkrankung zwar ausfallen. Ein starkes Quartett wird im Anschluss an die Chordarbietungen aber zum französischen Finale antreten. Das Myryam Stober Kwartet wird den Day of Song mit französischen Chansons auch moderner Art ausklingen lassen.

(thh)