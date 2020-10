Kostenpflichtiger Inhalt: Weseler Unternehmen : Der digitale Flohmarkt

In der Lagerhalle von ZOXS: Saskia Sauer und Uta Gottschlag (von links) zwischen zwei der vielen Regalen mit verschiedenen DVDs und Blue-Rays. Foto: F. Rother Foto: Franziska Rother

Wesel In den Hallen der „ZOXS GmbH“ lagern über 750.000 Artikel aus 2000 Kategorien. Das Unternehmen kauft gebrauchte Produkte von Privatpersonen, prüft diese und verkauft sie dann an Kunden aus ganz Europa. In der „Re-Commerce“-Branche gehört ZOXS zu den größten Anbietern Deutschlands.