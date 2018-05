Schermbeck: Das Marienheim soll modernisiert werden

Schermbeck 16 Monate nach der erstmaligen Vorstellung der geplanten Erweiterungsmaßnahme auf dem Gelände des Marienheims beriet der Planungs- und Umweltausschuss Schermbeck gestern erneut über die geplante Modernisierung des Pflegeheimes und die geplante Errichtung von zwei einzelnen Gebäuden für Seniorenwohnungen. Einstimmig beschloss der Ausschuss, die Offenlage und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Änderung des Bebauungsplanes durchzuführen. Eine ausführliche Vorstellung der geplanten Baumaßnahme übernahmen Markus Bothe als Geschäftsführer der Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft (CBT) in Marl und der Lembecker Architekt Ralf Badura.

Im ersten Abschnitt, dessen Umsetzung nach Mitteilung des Planers etwa drei Jahre dauern soll, geht es darum, Platz für jene Pflegeplätze zu schaffen, die eine weitgehende Einzelbelegung ermöglichen, und für jene Pflegeplätze, die verlorengehen, wenn das ehemalige Krankenhaus an der Erler Straße abgerissen wird. Dazu wird der westliche Bereich des jüngsten Teiles des Marienheims aufgestockt. Zwischen diesem und dem alten Krankenhaus wird der Verbindungsgang abgerissen, so dass das Heim Richtung Haus Kilian erweitert werden kann. Zum ersten Bauabschnitt gehört auch der Abriss der ehemaligen Leichenhalle, die später als Hausmeisterwohnung genutzt wurde. Am Ende stehen 114 Pflegeplätze in 106 Zimmern zur Verfügung.