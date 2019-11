Hilfe aus Schermbeck : Unternehmer sorgt in Indien für Trinkwasser

Zusammen mit seiner Frau Barbara überreichte der Schermbecker Unternehmer Stephan Stender (l.) den Kindern der St. Josephs School 200 Schulrucksäcke. Foto: Helmut Scheffler/HElmut Scheffler

Schermbeck Das Schermbecker Ehepaar Stender sponsert Hilfsprojekte und war jetzt vor Ort, um sich ein Bild von den Fortschritten zu machen.

Den Moment wollte sich der Schermbecker Unternehmer Stephan Stender nicht entgehen lassen. Am 16. November wurde im indischen Ort Ponugodu das Gebäude der Stender Mineral Water Plant im Beisein von acht Priestern und 300 Gästen feierlich eingeweiht.

Eine Tafel an der Hauswand des Gebäudes verweist auf „Mr. Stephan Stender“ und „Mrs. Barbara Stender“, die den Bau der Trinkwasserversorgungsanlage finanziell ermöglichten. Dem herzlichen Dankeschön der Gäste für das Geschenk des Schermbecker Ehepaares schloss sich Ludgerus-Pastor Xavier Muppala an, dessen Heimatort Ponugodu bereits mehrfach aus Schermbeck einen Beitrag zur Verbesserung der Infrastruktur und Hilfen zur Selbsthilfe empfangen hat.

Info Messe in der Kirche in Agrahara Grüße per Internet Am vergangenen Sonntag feierten die Schermbecker mit der indischen Bevölkerung eine Messe in jener Kirche in Agrahara, einer Nachbargemeinde von Ponugodu, die im Herbst 2017 im Beisein einer etwa 30-köpfigen Schermbecker Reisegruppe eingeweiht wurde. „Die Gemeinde lässt der Ludgerusgemeinde herzliche Grüße ausrichten“, teilt Stephan Stender per Internet aus Indien mit. Die Bevölkerung sei weiterhin voller Dankbarkeit für die Unterstützung aus Schermbeck.

Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser war in Ponugodu bislang ein Problem. Zwar gibt es solches Wasser, aber es ist für einen Großteil der Bevölkerung nicht bezahlbar. Es werden keine öffentlichen Anstrengungen unternommen, das Problem anzugehen und der armen Bevölkerung zu sauberem Trinkwasser zu verhelfen.

Um den Wasserbedarf der Familie zu decken, entnehmen die Menschen Wasser aus offenliegenden Quellen oder pumpen Wasser aus angelegten Bohrlöchern. Dieses Wasser vermischt sich zum Teil mit belastetem Wasser aus dem offenen Abwassersystem. Das Wissen um die Gefahren von verunreinigtem Trinkwasser hatte Stephan Stender zu dem Entschluss gedrängt, zu helfen.

Den größten Teil der Baukosten in Höhe von 50.000 Euro finanzierte er. Auch der Lions-Club Wesel und die Sportwagenfahrer „Sandsportfreunde“ beteiligten sich mit jeweils 4000 Euro, und Pastor Muppala spendete regelmäßig Teile seines Gehaltes, damit eine Wasserfilterungsanlage errichtet werden konnte.

Im Dezember wird die Technik eingebaut. Dazu gehören die komplette Laboreinrichtung zur Überprüfung des eingehenden Wassers aus eigenem Tiefbrunnen und die Nachkontrolle des Wassers, das durch diverse Filteranlagen aufbereitet wird. Ebenfalls eingebaut werden eine Abfüllanlage und eine Reinigungsstation zur Spülung und Desinfektion der 20 Liter fassenden Pfandbehälter. „Es wird viel Aufwand betrieben, um als Alleinstellungsmerkmal das indische ISI-Siegel zu erhalten“, berichtet Stephan Stender. Dieser Qualitätsnachweis entspreche den Anforderungen, wie sie in Deutschland vom TÜV und von der Dekra erwartet würden. Die ersten Kanister Trinkwasser sollen im Januar 2020 ausgeliefert werden. Alls 500 Schüler der angrenzenden St. Josephs School werden kostenlos mit Wasser beliefert.

Während ihres Aufenthaltes in Ponugodu haben Stephan und Barbara Stender auch die anderen Hilfsprojekte besichtigt. Zur Nähschule hatten sie keinen weiten Weg, weil sie in diesem Gebäude wohnten. Richtig feierlich war der Moment, als Familie Stender zehn Nähmaschinen an das Nähzentrum übergab. Die indischen Gastgeber empfingen die Schermbecker in typisch indischer Art, geschmückt mit Blumenketten, seidenen Halstüchern und einem roten Punkt auf der Stirn. Barbara Stender trug ebenfalls die Landestracht. Bei der Übergabe der neuen Nähmaschinen hielt der örtliche Pastor eine Rede an die aktuellen Absolventen der Nähschule.

„Das sind die ersten kleinen Erfolge unserer angestrebten Hilfe zur Selbsthilfe“, freut sich Stephan Stender über das Gedeihen der zwei Jahre alten Nähschule. Die Absolventen dürfen eine Nähmaschine mitnehmen, um zu Hause weitere Produkte nähen zu können, die sie vermarkten und dadurch einen finanziellen Beitrag zum Familieneinkommen leisten können. „Wir haben fünf ehemalige Schülerinnen besucht, die sich durch das neue Nähzentrum nun ein eigenes Einkommen zwischen 100 und 250 Euro monatlich hinzuverdienen“, sagt Barbara Stender, die sich schon seit ihrem Besuch in Indien 2017 für das Nähzentrum engagiert. Dieser Verdienst sei oft höher als das Einkommen des Mannes. Gleichzeitig ermuntert sie alle, vielleicht eine Nähmaschine zu spenden. Die Kosten belaufen sich auf 150 Euro. „Besonders Frauen werden dadurch gefördert, die ansonsten in vollkommener Abhängigkeit von ihren Männern leben müssen“, sagt Stender über mögliche Veränderungen der Frauenrolle in der indischen Gesellschaft.