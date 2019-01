Konzert im Schloss Ringenberg : Unterwegs mit Musik-Reisenden

Ringenberg Das Cicerone-Ensemble gastiert am 13. Januar in Schloss Ringenberg. Die Musiker Thomas Wormitt (Traversflöte), Adrian Cygan (Barockcello) und Andreas Gilger (Cembalo) werden eine „klingende Geschichte“ erzählen.

Auf dem Programm steht dann – wie bei dem Ensemble üblich – eine klingende Geschichte. In Ringenberg wird es um die Hörerlebnisse musikalischer Europa-Reisender im 17. und 18. Jahrhundert gehen, um ihre speziellen Abenteuer und um die Neigung der Deutschen, am liebsten von zu Hause aus „mit gehöriger Beurtheilung das Beste“ aus den musikalischen Stilen „der verschiedenen Völker zu wählen“, wie der Flötenlehrer Friedrichs II es vielleicht ein wenig überheblich beschreibt.

Hintergrund dieser „Grand Tour“, die Thomas Wormitt (Traversflöte), Adrian Cygan (Barockcello) und Andreas Gilger (Cembalo) auf den Routen historischer Reisender unternehmen, ist die erste CD, die das Cicerone-Ensemble in diesem Monat beim Label „Genuin“ veröffentlicht. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Werke von Jean-Baptiste Barrière, der trotz seiner französischen Herkunft unter dem Protest seiner Landsleute mit italienischen Titeln – und im italienischen Stil – komponiert, oder von dem gebürtigen Hallenser Georg Friedrich Händel, der seine musikalische Jugend in Italien verbringt und seine größten Erfolge einige Jahr später in England verbucht, aber auch von einem der umtriebigsten Kosmopoliten des frühen 18. Jahrhunderts, dem Hamburger Kapellmeister Georg Philipp Telemann.

Die entscheidende Schnittmenge im Werdegang der Ensemblemitglieder bildet ihr Studium der Alten Musik an der Folkwang Universität der Künste in Essen, und so erscheint es einigermaßen nachvollziehbar, wenn der Startpunkt der eigenen „Grand Tour“, den die drei jungen Musiker nun im Rahmen ihres CD-Release-Projektes unternehmen, sie nach Nordrhein-Westfalen zurückführt, unter anderem in den Rittersaal des Ringenberger Schlosses.