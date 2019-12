Unerwarteter Geldsegen : Tafel erhält von Amazon größte Spende aller Zeiten

Das Amazon Logistikzentrum Rheinberg spendete an das Team der Weseler Tafel. Die Spende überreichten Standortleiter Markus Neumayer (l.) an den 1. Vorsitzenden der Tafel Horst Maiß (2. v. l.). Foto: Antje Kurz-Möller

Wesel Das Internetshopping-Riese Amazon hat die Weseler Tafel mit 10.000 Euro bedacht. Die Summe kommt vom Amazon-Logistikzentrum in Rheinberg.

Der Spender ist ein besonderer: Der Internetshopping-Riese Amazon hat die Weseler Tafel mit 10.000 Euro bedacht. Die Summe kommt vom Amazon-Logistikzentrum in Rheinberg.

Dank der Tafel bekommen bedürftige Menschen eine warme Mahlzeit. Damit das funktioniert, ist der gemeinnützige Verein seit seiner Gründung vor über zwei Jahrzehnten auf Spenden angewiesen. Jetzt, wenige Wochen vor Weihnachten, freut sich die Weseler Tafel über die unverhofft hohe Spende. Man habe „überhaupt nicht“ mit einer so hohen Spende gerechnet, sagt der zweite Vorsitzende der Tafel, Manfred Laut. Und vor drei Wochen kam da plötzlich ein Anruf von Amazon: „Da waren wir natürlich hocherfreut“, sagt Laut.

Für Amazon, das im Ruf steht, den Innenstädten zu schaden, sind solche Spenden auch Marketingistrument. Amazon-Standortleiter Markus Neumauer lobt das Engagement der Tafel. „Ich durfte einige der Helfer bereits kennen lernen. Das ist eine sehr sympathische Gruppe, die das wirklich toll organisiert.“ Die Weseler Tafel und das Logistikzentrum in Rheinberg arbeiten schon seit einigen Jahren zusammen. Regelmäßig holen Mitarbeiter der Tafel dort haltbare Lebensmittel ab, die nicht verkauft werden können.

Und nicht nur in Wesel darf sich eine Tafel über ein frühes Weihnachtsgeschenk freuen. An insgesamt sechs Standorten deutschlandweit spendet Amazon an die Tafeln vor Ort.