Schermbeck : Das Altarbild der Georgskirche

Der Geburt Jesu, die am Weihnachtstag gefeiert wird, ging die Verkündigung durch den Engel Gabriel voraus, wie sie im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums beschrieben wird. Die Außenseite des linken Flügels des Altarbildes in der Georgskirche zeigt die Situation. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Ein Motiv aus der Malerschule von Derick Baegert schmückt die Schermbecker Kirche. Es erzählt von der Verkündigung.

Die Darstellung ist etwas versteckt in der Georgskirche: Wer das Gotteshaus betritt, bemerkt diesen Hinweis auf das Weihnachtsfest nicht sofort: Das 500 Jahre alte dreiflügelige Altarbild, das im Zuge der Kirchenrenovierung im Jahre 2010 überarbeitet wurde, befasst sich auch mit der Verkündigung der Geburt Jesu. Die Weihnachtstage bieten Anlass, diese Darstellung und ihre Besonderheiten genauer zu betrachten.

Die im Bild dargestellte Verkündigungsszene aus dem Lukas-Evangelium befindet sich auf der Außenseite des linken Tafelflügels und ist somit bei aufgeklapptem Altarbild verdeckt. In den vergangenen Wochen waren die Flügel zeitweise eingeklappt, unter anderem beim Konzert des MGV „Eintracht“ in der vorletzten Woche, eine seltene Gelegenheit für Kunstinteressierte, ein paar „neue“ Inhalte in Augenschein zu nehmen.

Die Verkündigungsszene beim Evangelisten spricht von der Erwählung der Jungfrau Maria durch den Engel Gabriel. Die Zeit um 1500, als das Altarbild in der Weseler Malerschule des Derick Baegert geschaffen wurde, war von einem transzendentalen Realismus geprägt. „Jedes Detail in der Darstellung des Raumes“, so Pfarrer Wolfgang Bornebusch, der sich intensiv mit dem Altar beschäftigt hat, „auch das ganz zufällig Erscheinende, jede Geste, jeder Gegenstand weist über sich selbst hinaus, ist Träger eines spezifischen Sinngehaltes.“

Der Schermbecker Pfarrer Bornebusch hat festgestellt, dass sich die Zunahme der Bedeutung des Bürgertums an der Wende der Neuzeit auch in Details des Bildes bemerkbar macht: „So ist in der Verkündigungsszene der Goldgrund bereits verschwunden. Maria sitzt nicht mehr in der Säulenhalle, ist nicht mehr als Königin dargestellt, sondern als ein junges Mädchen in einem Raum von bürgerlicher Kultiviertheit.“ Bornebusch verweist auf spiegelblanke Fußbodenfliesen, auf glatt gestrichene Bettpolster, auf akkurat zurechtgerückte Kissen auf der Bank im Hintergrund. „Ordnungsliebe und Sauberkeit“, so Bornebusch, „scheinen die bevorstechenden Tugenden der Maria zu sein, die in diesen Räumen zu Hause ist, sehr bürgerliche Tugenden.“

Zentrale Figuren in der Darstellung sind Gabriel und Maria. Der Engel ist noch in Bewegung dargestellt, im Anflug verhaltend, das Gewand bauscht sich noch. „Als Erzengel weist ihn das Diadem auf der Stirn aus“, stellt Bornebusch fest. Seine Rolle als Bote oder Herold unterstreiche der Stab in seiner linken Hand: eine Mischung aus Lilienszepter und Kreuzstab. Die rechte Hand des Engels ist erhoben im antiken Gestus der Anrede; zwei Finger sind erhoben. So grüßt er Maria: „Gegrüßest seist du, Hochbegnadete! Der Herr ist mit dir!“ (Lukas, Kapitel 1, Vers 28).

„Maria sitzt auf einem Schemel, einem Zeichen ihrer Niedrigkeit, das zugleich auf die Erniedrigung Gottes in der Menschwerdung hindeutet“, interpretiert Pastor Bornebusch das Erscheinungsbild Mariens. Ihr Kopf ist zur Seite geneigt; sie neigt ihn dem sprechenden Engel zu, aufmerksam auf seine Botschaft lauschend. „Ihre rechte Hand“, so Bornebusch, „hält sie erhoben im Gestus der Ehrfurcht. Die Innenseite der Hand ist nach außen gewendet.“ Demütig und auch ein wenig scheu hat Maria die Augen halb geschlossen. Den leicht ein wenig nach unten geneigten Kopf deutet Bornebusch als Einwilligung in den göttlichen Auftrag. Marias langes, blondes Haar weist auf ihre Jungfräulichkeit hin, ihr brokatenes Kleid und ihr königlich-purpurner Überwurf auf die zukommende Würde und Hoheit.

„Maria ist nicht nur das schlichte Bürgermädchen, das ihre Handarbeiten macht“, beobachtet Bornebusch. Maria sei auch ein bisschen die gebildete Dame, die ihre Stunden der Muße mit Lesen und frommen Betrachtungen verbringe, wie das aufgeschlagene Buch in ihrem Schoß belege.

Als Zeichen des unmittelbaren Kontaktes zu Gott wertet Bornebusch den goldenen Strahl, der durch das geöffnete Fenster direkt auf Maria zielt. Auf diesem Strahl schwebt der heilige Geist als Taube nieder. Auf dem selben Strahl schwebt – in äußerst kleiner Darstellung – auch Jesus als kleines Kind mit geschultertem Kreuz hernieder.