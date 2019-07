Niederrhein : „Danke-Tag“ für 600 Messdiener

Niederrhein Den vielen Mädchen und Jungen aus den Kreisen Wesel und Kleve soll am 31. August für ihren Einsatz gedankt werden. Spiel und Spaß stehen auf dem Programm.

Am Wochenende stehen sie stellvertretend für die Gemeinde am Altar, tragen Kerzenleuchter, schwenken Weihrauch oder bringen Brot und Wein zum Pfarrer. Viele treffen sich auch wochentags zu Gruppen- oder Leiterrunden, sie engagieren sich, packen mit an. Messdiener sind auch am Niederrhein nicht aus der Kirche wegzudenken.