Verkehrsaktion an der Hamminkelner Grundschule : Dank- und Denkzettel für Autofahrer

Grüne und rote Zettel verteilten Schüler an Autofahrer. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Klasse 3 c der Grundschule Hamminkeln hatte bei der morgendlichen Sicherheitsaktion viel zu tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

„Es war eine rundum gelungene Aktion“, freute sich am Mittwoch Andrea Böhm, die Leiterin der Grundschule Hamminkeln. Die Klasse 3c mit ihrer Klassenlehrerin Eva Tenbrock-Ingenhorst war schon am frühen Morgen im Einsatz, um parkende Autofahrer anzusprechen und so für mehr Verkehrssicherheit vor der Schule an der Bislicher Straße zu plädieren. Dafür gab es wenige Denkzettel und viele Dankzettel, denn viele Eltern hielten entweder ein Stück entfernt oder brachten Kinder in kleinen Gruppen zur Schule. „Da haben sich Eltern aus Wohngebieten zusammengetan und einen Bringdienst zu Fuß oder mit dem Rad organisiert. Vorbildlich“, sagte Böhm.

An diesem Morgen lief der Verkehr insgesamt konfliktfrei ab. Vier Schülergrupen war an verschiedenen Standorten unterwegs. Aufmerksamkeit erregten sie auch mit Warnwesten und blinkenden Lämpchen an der Kleidung. Am Lehrerparkplatz wurden keine haltenden Elternautos angetroffen. Häufiger wird aber direkt vor der Schule geparkt, rangiert und so die Sicht versperrt. In der dunklen Jahreszeit werden Kinder häufiger mit dem Auto zur Schule gebracht, oft sind es Erst- und Zweitklässler. Bei der Aktion mit dabei waren Vertreter der Polizei und des Ordnungsamts.