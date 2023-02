Millionen-Projekt in Hamminkeln Investoren wollen Cubes-Gründerzentrum am Weikensee bauen

Läuft alles nach Plan, werden im Frühjahr 2024 unweit des Hamminkelner Weikensees die ersten Baumaschinen anrollen. Denn auf einem gut 3000 Quadratmeter großen Grundstück soll ein architektonisches Vorzeigeobjekt entstehen – die Cubes III. Die Bürowürfel Cubes I und Cubes II befinden sich in Wesel an der Rudolf-Diesel-Straße (Cubes I) beziehungsweise im Gewerbegebiet Am Lippeglacis nahe der Niederrheinbrücke. Cubes I dürfte vielen in der Region auch wegen des mediterranen Restaurants Gusto by Cubes ein Begriff sein.