Gründer-Zentrum in Hamminkeln Cubes III soll größer werden

Die Pläne für das Business Center „Cubes III“ am Weikensee werden am 25. Mai im Planungsausschuss erneut vorgestellt. Der Grund: das Projekt soll größer ausfallen als bisher öffentlich bekannt. Das Vorhaben wurde bereits in der Sitzung am 15. März durch die Investoren Achim Klingberg und Peter Kaster vorgestellt. Vorbild und Konzept bildet das Cubes-Projekt in Wesel. Das Ausmaß des Projekts für Hamminkeln war überschaubar, jetzt wird zugelegt und zwar ordentlich. Denn das erst geplante Bürogebäude soll anders gestaltet werden, und zu Büros, Restaurant und Veranstaltungsraum kommen nun im hinteren Bereich auch zahlreiche Gewerbehallen. Nur der Gastronomiebereich ist nahezu identisch geblieben. Die dickscheibchenweise Vergrößerung kommt sehr zügig nach der planungspolitischen Debatte im März, die Größenordnung des Aufschlags ist jedenfalls erheblich.