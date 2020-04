Fachstreit überflüssig : Schreckgespenst künstliche Beatmung

Wesel Marc Achilles, Ärztlicher Direktor und Intensivmediziner am Marien-Hospital Wesel, lobt die modernen Möglichkeiten und kämpft gegen jüngste Verunsicherungen, was das Thema künstliche Beatmung von Covid-19-Patienten angeht.

Die Medizin reagiert in rasantem Tempo auf die Herausforderungen des Coronavirus. Die Arbeit am Ausbau der medizinischen Infrastruktur geht auch in Wesel voran. Im Hintergrund hat es unter Fachleuten einen Streit gegeben, der Marc Achilles (47), Ärztlicher Direktor und Chef-Anästhesist am Marien-Hospital Wesel (MHW), bis heute nicht ruhen lässt. Es ging in dieser Expertendebatte im Kern um die Frage, wie gefährlich invasive Beatmung für die Lunge ist. Bei dieser Methode wird über einen Schlauch in der Luftröhre Luft in die Lunge gepumpt und wieder abgezogen; in der Regel müssen Patienten in ein künstliches Koma versetzt werden. Vorwürfe standen im Raum, dass oft vorschnell intubiert, also invasiv beatmet werde, statt es zunächst auf schonende Weise etwa mit Sauerstoffgabe durch eine Nasensonde zu versuchen.