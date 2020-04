Fraktionsvorsitzendenkonferenz : SPD will Prämien für Arbeit im Rettungsdienst

Wesel Mitarbeiter des Rettungswesens sollen Prämien für ihre Arbeit bekommen. Dies schlägt die SPD Wesel vor. Wie Ludger Hovest am Sonntag mitteilte, soll damit die Leistung der Retter, die in der Corona-Krise „unter besonders schweren Bedingungen“ tätig sind, anerkannt werden.

Das Thema soll am Donnerstag in der Fraktionsvorsitzendenkonferenz behandelt werden. „Der Finanzminister hat vor einigen Tagen die Möglichkeit geschaffen, bis zu 1500 Euro steuerfrei zu zahlen und wir in Wesel sollten in unserem Bereich das nutzen“, sagte SPD-Chef Hovest. Ob noch andere Beschäftigungsgruppen des öffentlichen Dienstes in den Genuss solcher Prämien kommen sollten, möge die Stadtverwaltung nun prüfen und dazu am Donnerstag in der Besprechung Vorschläge machen.