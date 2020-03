Bilanz und Ausblick : Sparkasse registriert Hamster-Abhebungen

Kreis Wesel Die Corona-Krise hat offenbar einige Sparer verleitet, größere Beträge abzuheben. Als „völlig übertrieben“ bezeichnet das Sparkassen-Vorstand Friedrich-Wilhelm Häfemeier, dessen Haus mit Service auf die Lage reagiert.

Nach Klopapier, Hefe und Nudeln haben einige Leute in den letzten Tagen offenbar auch Geld gehortet. Die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe hat jedenfalls Abhebungen größerer Beträge festgestellt. Dies berichtete Vorstand Friedrich-Wilhelm Häfemeier am Donnerstag bei der erstmals telefonisch absolvierten Bilanzpressekonferenz für 2019. Neben dem Blick zurück stand natürlich die aktuelle Krise im Fokus. Ein funktionierendes Banken- und Sparkassensystem hat dabei große Bedeutung. Das Hamster-Abheben bezeichnet Häfemeier als „völlig übertrieben“ und versichert: „Es ist genug Geld da.“ Bares sei überdies „nicht dreckiger oder sauberer als andere Dinge des Lebens“, unterliege nicht besonderen Maßnahmen. Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals würden täglich desinfiziert.

In der 668 Menschen (darunter 36 Auszubildende) zählenden Belegschaft des Hauses, das den gesamten rechtsrheinischen Teil des Kreises Wesel abdeckt, gab es bisher zwar schon Corona-Verdachtsfälle, aber keine bestätigte Erkrankung. Alle Kunden-Center sind geöffnet, allein Service-zeiten wurden eingekürzt. Über info@nispa.de, Telefon 0281 2050 sowie das Online-Banking kann alles abgewickelt werden, was der Kunde braucht. Telefonische und (mit Schutzscheiben) persönliche Beratung gibt es von 8 bis 20 Uhr. Die kann jetzt sehr wichtig werden.

Immobilien Fortgesetzt hat sich der Boom auf dem Immobilienmarkt. Fast 200 Objekte gingen an neue Eigentümer. Der Renner war das neue Baugebiet Am Schwan in Wesel-Lackhausen.

Wachstum Gut gelaufen ist das Kundenkreditgeschäft. Neubewilligungen machten 425 Millionen Euro (plus 5,4 Prozent) aus, sie gingen je zur Hälfte an private wie gewerbliche Kunden.

Wichtig in Krisenzeiten: Zunächst bis zum 30. Juni können Privatkunden einen Antrag auf Aussetzung ihre Darlehensraten stellen. Das geht über www.nispa.de und gilt denjenigen, die durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Not geraten. Hilfestellung gibt es zudem beim Beantragen von Kurzarbeitergeld beim Arbeitsamt. Ähnliches gilt für Darlehen aus den Programmen der KfW- und der NRW-Bank. Hier sei laut Häfemeier die Nachfrage schon so hoch, dass man die Bearbeitungskapazitäten erhöht habe (www.nispa.de/soforthilfe).