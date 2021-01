Coronavirus in Wesel : Süchtigen droht ein Rückfall während der Pandemie

Coronavirus in Wesel

Wesel Einsamkeit, Langeweile und hohe Belastung: Viele Suchtkranke sind gefährdet. Besonders die jungen Abhängigen könnten rückfällig werden. Die Fachleute von der Drogenberatung in Wesel hören sich ihre Sorgen weiter täglich an.

„Substituierte mit Vorerkrankungen wissen, dass das Coronavirus für sie lebensgefährlich ist“, erläutert Peukert. Die Chronisch Obstruktive Lungenerkrankung, die unter anderem durch das Rauchen von Heroin verursacht wird, mache sie besonders verletzlich in der Corona-Pandemie. „Aus Angst vor Ansteckung gehen sie nicht mehr vor die Tür. Besonders die Feiertage, die ohnehin mit Erinnerungen verbunden sind, und die Zeit zwischen den Jahren waren da sehr schwierig“, sagt Peukert in Bezug auf das vergangene Weihnachten. Viele Suchtkranke hatten keine harmonische Kindheit, entsprechend negativ sind ihre Erinnerungen ans Fest. Corona und der Lockdown können Lebenskrisen auslösen.

Neben der Angst um die Gesundheit gibt es auch die Furcht, nicht mehr an Drogen heranzukommen. Einige betteln in der Fußgängerzone, um ihre Sucht zu finanzieren. Derzeit ist das aussichtslos, die Fußgängerzone ist leer. „Es gab auch die Sorge, dass der Drogenhandel zusammenbricht“, berichtet Peukert. Dass die Droge, von der sie abhängig sind, einfach nicht mehr zu haben wäre. Das allerdings ist nicht geschehen, „es ist alles noch verfügbar“.

Sucht ist ein Thema in allen Generationen. Der aktuell älteste Suchtkranke, den die Drogenberatung betreut, ist 81. „Die jüngsten sind 13, 14, auch mal erst zwölf“, sagt Peukert. Jugendliche seien in dieser Zeit auch mehr als gewöhnlich gefährdet. Langeweile, fehlende Kontakte, Druck durch Online-Unterricht und Unzufriedenheit, fehlende Bewegung – all das seien Faktoren, die dazu verleiten können, mit Drogen herumzuexperimentieren. Meist kommen dann die Eltern zur Drogenberatung. Peukert: „Es geht darum, dass die Jugendlichen nicht auf den Geschmack kommen.“