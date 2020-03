Pläne der Stadt Hamminkeln : Ringenberger Schule wird Corona-Zentrum

Die alte Schule in Ringenberg soll in wenigen Wochen als Corona-Zentrum genutzt werden. Bürgermeister Bernd Romanski gab am Freitag eine Pressekonferenz zu den Plänen der Stadtverwaltung. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Die Stadt Hamminkeln begrenzt per Erlass die Größe von Veranstaltungen auf 100 und fordert Teilnehmerlisten. Das Gedenken an die Luftlandeaktion „Varsity“ fällt aus. Ein zentraler Ort für Abstriche ist in Ringenberg vorgesehen.

Bürgermeister Bernd Romanski hatte am Freitag gerade den Telefonhörer zur Seite gelegt, bevor er öffentlich die städtischen Regelungen zum Schutz vor dem Coronavirus und zur Verlangsamung der Ansteckungskette bekanntgab. Andere Bürgermeister aus dem Kreis Wesel hatten angerufen und ihn gefragt, warum er mit Beschränkungen vorprescht und nicht auf die Vorgaben des Kreises Wesel wartet. Der Verwaltungschef begründete das Handeln damit, dass er keine Zeit vergeuden wolle, vor Ort die Ausbreitung der Pandemie zu verzögern. Dafür gibt es in Hamminkeln ab sofort ein ganzes Bündel an Einschränkungen, die tief ins soziale Leben eingreifen.

Wichtige Veranstaltungen werden gestrichen. So fällt das Gedenken an die Luftlandeaktion „Varsity“ aus, englische, belgische und amerikanische Kriegsveteranen reisen nicht an. Und: Die Stadt geht von massiven wirtschaftlichen Einbußen der Firmen aus. Sie rechnet jetzt schon damit, dass die Gewerbesteuerprognose 2020 nicht zu halten ist. Mit der Feuerwehr wurde ein Pandemieplan erstellt.

Info Lob an den Kreis: Vernunft statt Panik Pandemieabwehr Bürgermeister Bernd Romanski lobt den Kreis Wesel, der die Pandemieabwehr sehr gut organisiert habe. Hamminkeln hat weiterhin vier Coronafälle zu verzeichnen. Was die Stadt jetzt in Eigenregie vorgebe, sei das, „was die Leute sowieso machen sollten, wenn alle Vernunft walten ließen“. Es gehe nicht um Panikmache, sondern darum, „die Inkubationszeit zu verlangsamen und die Kurve der Erkrankungen flachzuhalten, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden.“

Zuvor hatte die Hamminkelner Verwaltung mit Hamminkelner Allgemeinmedizinern und Kinderärzten sowie Fußballverein konferiert und Maßnahmen abgestimmt. Vorgesehen ist, einen zentralen Ort für Abstriche einzurichten. Vorgesehen ist dafür die alte Schule in Ringenberg. Das kann noch zwei bis drei Wochen dauern, denn es fehlt an Testmaterial und Schutzkleidung. Außerdem muss erst die Kita in ihre neuen Räume umgezogen sein, was kurzfristig ansteht.

Die Zuweisung von Patienten erfolgt über die Hausärzte. Getestet werden nur absolut begründete Verdachtsfälle. Personell steht das Rote Kreuz bereit. Auch die Feuerwehr wurde mit ins Boot geholt – noch unter der bei allen Hamminkelner Restriktionen geltenden Maßgabe der Prophylaxe. Kommt es zu einer Ausweitung der Coronavirus-Gefahr, wird es prophylaktische Quarantäne in der Feuerwache geben. 48 Feuerwehr- und Rettungsleute sind dazu bereit, mit ihnen kann im Ernstfall die Einsatzbereitschaft im Drei-Schichten-Betrieb sichergestellt werden.

Foto: dpa/Jane Barlow Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus.



Das sind die wichtigsten Regeln:



• Veranstaltungen mit einer er­warteten Besucherzahl ab 100 in geschlossenen Räumen und ab 200 Besuchern sind in Hamminkeln untersagt. Die zahlreichen Schützenfeste sind betroffen. Die Stadverwaltung selbst sagt bis zum 30. April ihre öffentlichen (Info-)Veranstaltungen ab.

• Bei den stattfindenden Veranstaltungen im Stadtgebiet wird gefordert, Teilnehmerlisten zu führen, die Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Besucher enthalten. Die sollen auf Verlangen der Gesundheitsbehörde weitergegeben werden. Ziel: Kommt es zu Erkrankungen, kann so die Kontaktkette rekonstruiert werden.

• Dazu sollen Veranstalter Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur Hygiene und Kontaktnähe umsetzen. Die Einhaltung soll der Stadt schriftlich bestätigt werden. Damit soll der aktuellen Risikobewertung des Instituts Rechnung getragen werden.

• Im Rathaus kann im Fall des Falles Service im Eingangsbereich konzentriert werden. 33 Personen wurden dafür ausgewählt. Zusätzliche Laptops und Anschlüsse wurden bestellt, um die Verwaltungsabläufe auch per Homeoffice zu gewährleisten.

• In ganz NRW schließen nächste Woche die Schulen und Kindertageseinrichtung. Die Stadt Hamminkeln geht davon aus, dass die Betreuung für einige Eltern außerordentlich schwierig werden wird. Deshalb bietet die Stadt eine Notfall-Betreuung im Jugendzentrum Juze an der Diersfordter Straße für Kinder von drei bis zehn Jahren an. Die Zahl ist auf 80 begrenzt und das Angebot zur Betreuung gilt bis Mittwoch, 18. März, einschließlich.

Romanski Bürgermeister Hamminkeln. Foto: Sebastian Peters

• Alle städtischen Veranstaltungen in Hamminkeln bis 30. April wurden vorsorglich abgesagt. Ausgenommen sind nur Ausschuss- und Ratssitzungen.

(sep)