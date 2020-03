Weitere Einschränkungen : Stadt Wesel macht selbst den Auesee dicht

Wesel Die Gefahr durch das Coronavirus zeigt immer mehr Wirkung bis ins private Leben. Die Stadt hat alle Veranstaltungen untersagt. Auch der Auesee ist geschlossen. Ein Mitarbeiter der Verwaltung ist infiziert. Das Rathaus bleibt geschlossen.

Das öffentliche und private Leben in Wesel unterliegt durch das Coronovirus immer mehr Einschränkungen. Der Vorstand der Stadtverwaltung um Bürgermeisterin Ulrike Westkamp hat am Montagmittag mit Feuerwehrchef Thomas Verbeet nach kurzer Rückschau auf bisherige Erlasse zur Eingrenzung der Coronavirus-Gefahren weitere Schritte bekanntgegeben. Die Art der Präsentation war eine Premiere mit ernstem Hintergrund: Es war die erste live aus dem Ratssaal übertragene Pressekonferenz per Internet. Der Kanal wurde 2600 mal aufgerufen, zeitgleich waren maximal 420 Zuschauer online dabei. Was sie zu hören bekamen, hat Bedeutung bis ins private Leben jedes Einzelnen.